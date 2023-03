Ciclismo: il Gp Giuliano Baronti apre la stagione juniores

Giuliano Baronti sorridente a una premiazione

Lamporecchio, 2 marzo 2023 - Sono 172 gli juniores iscritti in rappresentanza delle 10 squadre affiliate in Toscana, oltre a una dozzina di team che arrivano da fuori regione, per un confronto di assoluto prestigio, atteso e interessante che apre la stagione 2023.

Sarà una giornata quella di domenica pomeriggio a Cerbaia di Lamporecchio, come piaceva a Giuliano Baronti, indimenticabile imprenditore e grande innamorato e sponsor del ciclismo. Il programma è stato predisposto dai due figli Alessio e Stefano, assieme al Team Franco Ballerini nelle persone del presidente Franco Miniati, di Luca Scinto e Angelo Citracca, società organizzatrice con la collaborazione e l’apporto della società Una Bici X Tutti di Pontedera presieduta da Claudio De Angeli.

Il ritrovo, la partenza ufficiosa (quella ufficiale verrà data di fronte al Circolo Arci Tamburini a Cerbaia) e l’arrivo davanti all’azienda Neri Sottoli in via Amendola. Previsti 10 giri di un circuito privo di difficoltà altimetriche per complessivi km 97,3 con partenza alle 14.

Il percorso si snoderà attraversando le strade dei Comuni di Lamporecchio (con passaggio dal centro) e di Larciano, per toccare Via Ferrucci e quindi puntare nuovamente verso la zona industriale di Cerbaia di Lamporecchio e l’azienda cara a Giuliano Baronti.

L’impegno massimo da parte di tutti è quello di dedicare una grande festa ciclistica nel ricordo ed in onore di Baronti, una persona che ha dato tanto al ciclismo nazionale.

Sarà ricordato anche Pietro Marradini, altra figura conosciutissima nel mondo dello sport e del ciclismo scomparso di recente e grande amico di Giuliano Baronti.

In tantissime gare di ciclismo dove c’erano gli striscioni firmati Neri Sottoli, c’era la presenza di Pietro che gli aveva esposti assieme ai suoi collaboratori.

La corsa di domenica sarà una degna apertura della stagione juniores in Toscana ed i suoi promotori intendono farne la classica di apertura ogni anno per la categoria sull’esempio della Firenze-Empoli dilettanti.