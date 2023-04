Ciclismo: si concluderà a Montecatini Alto il Giro della Toscana femminile

Montecatini Terme, 27 aprile 2023 - Il 27° Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini femminile si concluderà quest’anno a Montecatini Alto.

Al patron della prestigiosa gara a tappe per donne élite, Brunello Fanini, l’idea venne l’anno scorso ad agosto, cinque minuti dopo la conclusione in Viale Giuseppe Verdi a Montecatini della corsa e ne parlò con il sindaco della città termale Luca Baroncini.

Dell’idea di far terminare la corsa nella pregevole località che domina la Valdinievole, si è continuato a parlarne anche nei mesi successivi e proprio in questi giorni è stata concretizzato il tutto grazie alla collaborazione e disponibilità dell’amministrazione comunale di Montecatini.

Così la 27^ edizione del “Toscana” si concluderà in salita a Montecatini Alto domenica 27 agosto con una tappa che quasi certamente partirà sempre da Lucca (ritrovo e via ufficioso) e da Capannori in forma ufficiale.

La provincia di Pistoia peraltro ricordiamo che sarà interessata dal Giro della Toscana donne 2023, anche nella seconda giornata, quella di venerdì 25 agosto quando dopo 12 anni sarà Quarrata la sede di arrivo della tappa.