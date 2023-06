Writer al Palavinci "Noi non c’entriamo"

Il murale è comparso all’improvviso sul Palavinci, proprio sotto la targa che ricorda il grande Raoul Bellandi. Dalla notte alla mattina un ignoto writer ha dipinto la scritta "Augies" che deve aver richiesto parecchio tempo, vista la cura con cui ha steso i colori e gli "effetti speciali" sui bordi delle lettere. Insomma un vero artista che meriterebbe una menzione, se non fosse che usare quel muro per esprimere il proprio estro non è consentito né autorizzato dal Comune proprietario dell’impianto.

La società di basket amatoriale Augies Montecatini ha stigmatizzato l’accaduto su Facebook. "Ci teniamo a prendere fermamente le distanze da tale gesto – si legge – effettuato evidentemente da ignoti e a nostra completa insaputa. Unitamente all’amministrazione comunale abbiamo pertanto già iniziato a indagare per risalire ai responsabili, visto che il nostro nome, senza il nostro espresso consenso, non può e non deve essere speso per alcun fine e tanto meno per imbrattare la proprietà altrui. Nei nostri venti anni di vita ci siamo sempre contraddistinti per correttezza e rispetto nei confronti degli altri".

