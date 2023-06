Wellness Walking A piedi per stare bene

Si è svolta ad Uzzano alla scuola di ballo "Ballando Salsa e non Solo" la prima camminata sportiva Wellness Walking con l’istruttrice Rossana Cottini. Hanno partecipato bambini ed adulti in un percorso di circa 5 km che ha visto prima una fase di riscaldamento e si e’ conclusa con una fase di stretching. Il Wellness Walking nasce a Torino da un’idea di Monica Bellodi Psicologa e Naturopata e Monica Sparti Naturopata specializzata in alimentazione naturale e corsi di consapevolezza, circa 10 anni fa e rivoluziona il modo di camminare. Quella che sembra essere una semplice camminata è invece un progetto che si basa su tre importanti pilastri ossia la camminata con una postura corretta da re e regine ,un corretto stile di vita attraverso una sana alimentazione e non meno importante un atteggiamento mentale positivo. E’ cosi che la professora Rossana Cottini,docente di Scienze Motorie all’istituto Sismondi Pacinotti di Pescia ha deciso di reinventarsi ed è diventata Istruttrice di Wellness Walking, un’attività che verrà svolta in tutti i paesi della Valdinievole. "Il Wellness Walking - spiega Rossana Cottini – cambia il modo di fare sport ,accumuna le persone, distoglie dalla depressione ed è adatto a tutti, il suo colore è il magenta perchè la vita deve essere vista in rosa. Quando si cammina si pensa meno ai propri problemi, si fa amicizia,s i sta a contatto con la natura, con la luce e tutto questo è salute e benessere. Questo progetto è un progetto a 360 gradi per il benessere personale, per la socialità per la vita emotiva oltre che per la vita professionale. Con il Wellness Walking mi si e’ aperto un mondo. Ho sempre lavorato in palestra per circa 30 anni ero un po’ demotivata perche’ avendo 60 anni volevo rimanere nel mondo del fitness e cambiare rotta. Bene, ,ho preso il treno e sono andata a dare l’esame a Milano. Una delle migliori scelte che abbia fatto per me stessa".