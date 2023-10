Voto, i piani di Lapenna: "Parliamo di programma"

Alberto Lapenna e il suo gruppo “Montecatini al centro“, associazione politica e culturale cittadina che si prepara a scendere in campo come lista civica alle prossime amministrative, si complimentano con il sindaco Luca Baroncini per la recente elezione a segretario regionale dalla Lega. "Ci siamo riuniti proprio stamattina (ieri per chi legge, ndr) per analizzare il risultato emerso dal congresso della Lega che si è tenuto sabato a Firenze. Siamo contenti, felici e orgogliosi di questo risultato conseguito da Baroncini. Se lo merita e farà molto bene. Lo dico a nome di tutto il gruppo, in particolare della presidente Sara Ghilardi e di Giovanni Spadoni. Di incarichi ora Luca ne ha diversi: coordinatore Anci Giovani, primo cittadino di Montecatini, segretario della Lega Toscana. Tutti ruoli impegnativi. Lo ammiriamo per averli accettati, fare bene tutte queste cose insieme non è certo da tutti". Intanto, Montecatini al Centro lavora per approntare la lista di 16 nomi in vista delle elezioni amministrative.

"Ci stiamo confrontando sul programma – riflette Lapenna – e per quanto riguarda il candidato a sindaco stiamo valutando diverse possibilità. Sicuramente la nostra area è il centrodestra. Credo fermamente che la campagna elettorale non possa iniziare a marzo. Sarebbe tardi e sarebbe un errore. Subito dopo le vacanze natalizie presenteremo i nomi e le linee programmatiche". Tra le varie opzioni, non è esclusa la possibilità di vedere Lapenna come candidato a primo cittadino. Baroncini, dopo la sua elezione di sabato, ha affermato di essere dalla parte di Marine Le Pen e non di Macron. Lapenna commenta: "Per la mia storia, non potrò mai stare con Le Pen. Vengo dal PSI, poi sono passato a Forza Italia. Attualmente non ho alcuna tessera politica. Chi voterò alle prossime Europee? Considerato l’attuale quadro e la modalità di voto proporzionale, senza dubbio voterò Forza Italia". In un post su Facebook, domenica, Lapenna aveva dichiarato: "La campagna elettorale sarebbe già dovuta iniziare perché gli elettori vogliono conoscer prima uomini e donne e programmi e non aspettare che i buoi siano già scappati. Il rischio grave è che aspettare porti l’elettore a stare a casa". Il riferimento è chiaro: Baroncini sabato ha affermato che per lui la campagna inizierà a marzo e fino a quel momento dovrò pensare a fare il sindaco. Giovanna La Porta