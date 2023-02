"Voti a Bonaccini sotto la media Ma continuiamo a impegnarci"

"Si sono svolti – scrive il Comitato Valdinievole per Stefano Bonaccini segretario – circa un terzo dei congressi di circolo del Partito Democratico in tutta la nostra provincia; in questa prima fase riservata agli iscritti si selezionano i due candidati alla segreteria che andranno alle primarie aperte il 26 febbraio. I primi risultati vedono il dato dei voti per Stefano Bonaccini sotto la media regionale e nazionale. A noi dispiace, ma era prevedibile in questa prima fase. Continueremo a lavorare per far conoscere le idee di Bonaccini. Siamo convinti che il cambiamento che porterà nel partito, se eletto, potrà essere concreto e tangibile. La sua esperienza e il suo voler ripartire da tutti i nostri amministratori e sindaci, troppo spesso lasciati soli dal partito.

"La seconda riflessione – continua il comitato – è sugli iscritti: poco più di 1400 iscritti in tutta la provincia. Rispetto all’anno precedente abbiamo perso 500 tesserati; ogni anno persi centinaia di iscritti e questo è il frutto di una mancanza di coinvolgimento di circoli e iscritti. Molti dirigenti locali da anni con ruoli importanti sono in prima linea con Elly Schlein per parlarci di rinnovamento. Ci chiediamo se sarà il solito “cambiare tutto con Schlein per non cambiare niente”. Non lo sappiamo, sicuramente ad Elly Schlein che si è iscritta al Pd solo al momento della sua candidatura non possiamo dire che rappresenta lo status quo del partito, perché fino a ieri non c’era".