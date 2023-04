"Voglio un paese più contemporaneo"

Ieri mattina, si è presentata ufficialmente alla stampa la candidata di Centro - Destra per Ponte Buggianese Nadia Lupori. Perito commerciale per il commercio con l’estero, 52 anni, storica ex dipendente di Alival e attualmente coordinatrice locale del partito di Fratelli d’Italia. Una pagina importante del partito di Giorgia Meloni che ha individuato in una donna, la figura ideale per contendere l’amministrazione del comune al PD, saldamente alla guida del paese dal dopoguerra fino a oggi, con l’eccezione dell’amministrazione PSI-DC in carica dal 1990 al 95 di cui curiosamente faceva parte il padre di Nadia Lupori, Mario, prima come assessore e successivamente come vice sindaco. Presenti molti cittadini e anche rappresentati locali, regionali e nazionali di Fratelli d’Italia, ma anche dell’intera coalizione dei partiti di centro destra, tutti uniti in appoggio a Nadia Lupori: Lega, Forza Italia, Unione di Centro e Noi Moderati. "Da pontigiana doc - ha detto – sono entusiasta di impegnarmi per questo meraviglioso paese. Il mio orgoglio è doppio perché oggi penso a cosa mi avrebbe detto stamani il mio nonno paterno Giovanni, a suo tempo referente locale dell Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e Disperso in querra e soprattutto, mio padre Mario che fu prima assessore e poi vicesindaco di Ponte Buggianese. Oggi sarebbe felice e in questa esperienza porterò con me i suoi insegnamenti. Vogliamo costruire il progetto di un paese più contemporaneo e un comune aperto ai cittadini. Sicuramente vorremmo istituire una festa identitaria per tutti i cittadini, coinvolgendo la parrocchia per valorizzare le visite all’interno del nostro bellissimo santuario dove sono esposti meravigliosi affreschi di Annigoni e i commercianti, vero motore delle attività paesane". Lupori ha anche proposto l’intitolazione di una piazza a don Egisto Cortesi, e ha annunciato una collaborazione della sua amministrazione con la pluri campionessa Edita Pucinskaite per eventi al ciclodromo.