Voci "mondiali" per Katia Il concorso è un successo

di Emanuele Cutsodontis

UZZANO

La Villa del Castellaccio, in cui nell’estate del 1895 Giacomo Puccini compose due atti de La Bohème, ha ospitato la finale del nono Concorso lirico internazionale Voci In-Canto, con la direzione artistica del maestro e compositore Antonio Bellandi e la giuria preseduta dal soprano Katia Ricciarelli.

Cantanti provenienti da tutto il mondo, grazie alle autorevoli collaborazioni con i conservatori di Shanghai e Zhe Jiang, si sono esibiti di fronte ai giurati: al fianco di Ricciarelli, il musicologo Renzo Cresti, il maestro Yi Ge, docente del Conservatorio di Shanghai, la didatta Lucia Innocenti Caramelli, Giovanbattista Ceragioli, direttore artistico del Teatro Pacini di Pescia, e lo stesso Maestro Bellandi. Molti gli ospiti di prestigio del proprietario della Villa, il conte Guido Anzilotti, il Marchese Giuseppe Ferrajoli da Filacciano, il Conte Pier Felice degli Uberti, presidente d’onore, fra le altre, della Accademina internazionale di Genealogia, la Contessa Maria Loredana Pinotti, Console Onorario del Portogallo in San Marino, la dama dell’Ordine di Malta di New York Valerie Lettan, il Marchese Nicolo Ridolfi di Montescudaio, Federico ed Enrico Caruso, bis e trisnipote del tenore Enrico Caruso, Fernanda Giulini, presidente dell’Ente Ville Versiliesi, Eleonora Cavallini, Università di Bologna, il sindaco di Uzzano, Dino Cordio, lo storico Domenico Savini, cha ha tenuto una breve conferenza sulle donne di Giacomo Puccini, e il maestro Alberto Veronesi. La giuria ha decretato vincitore del concorso Zhao Yiming, davanti a Lee Kang Ho e An Zehua. 120 anni dopo, le note della Bohème sono tornate a risuonare nel luogo dove furono scritte.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Uzzano in collaborazione con l’Accademia musicale Giacomo Puccini, il circolo Alessandro Bardelli e l’Associazione Strada dell’olio-Borghi e Castelli della Valdinievole, con il patrocinio di Regione Toscana. Ma il viaggio nella Bellezza non finisce qui, continua con un altro appuntamento.

Venerdì, alle 21, in piazza Umberto I di Uzzano Castello, sarà rappresentata l’intera opera La Boheme, che sabato, in replica, sarà proposta al Teatro Pacini, sempre con la direzione artistica dei maestri Bellandi e Ge Yi, e la regia di Alessandro J.Bianchi.

Due serate splendide, quella andata in scena con protagonisti i talenti della musica e tanti ospiti vip e la prossima, che sono anche un’occasione d’oro per il territorio che ha potuto mettere in mostra le sue eccellenze.