Voci In-canto con la Ricciarelli Sarà presidente della giuria Poi concerto a Il Castellaccio

Il sindaco Dino Cordio, affiancato dal Maestro Antonio Bellandi, da Guido Anzilotti, proprietario della Villa Il Castellaccio, dal regista Alessandro J.Bianchi e dal Maestro Ge Yi, del Conservatorio di Shanghai, ha presentato la nona edizione del Concorso Lirico Internazionale Voci In-Canto, che nella settimana dal 27 agosto al 2 settembre accenderà su Uzzano i riflettori degli appassionati del bel canto di tutto il mondo. È già iniziata la masterclass di canto lirico ospitata dalla villa, il concorso si svolgerà il 27 e 28 agosto in piazza Umberto I, dove una Giuria tecnica preseduta da Katia Ricciarelli sceglierà i vincitori. Lo stesso 28 agosto, nella Villa che ospitò Giacomo Puccini, dove vi scrisse due atti della Boheme, i finalisti del concorso si esibiranno in concerto, proponendo romanze e concertati dalle più amate opere del compositore lucchese. Il primo settembre, di nuovo in piazza Umberto I, sarà portata in scena La Boheme, replicata la sera successiva al Teatro Pacini. "Se siamo arrivati a una manifestazione di questo livello è perché abbiamo seminato bene negli anni- ha commentato Cordio –la struttura rimane sostanzialmente la stessa, con Uzzano Castello che diventa un teatro a cielo aperto, ospitando prima le prove, poi l’opera completa". Un evento comunitario: alla sua realizzazione collaborano tutte le realtà del territorio, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che contribuisce con 8500 euro, alla Banca di Pescia e Cascina, poi la Fondazione Giacomo Puccini e il Puccini Museum, il circolo Bardelli, l’Accademia Musicale Uzzanese .Puccini e la Strada dell’Olio Borghi e Castelli della Valdinievole, con il patrocinio della Regione. Due i conservatori cinesi coinvolti: quello di Shanghai, da anni ormai presenza fissa, e per la prima volta quello di Zhe Jiang. "Portare la Boheme nel posto dove è stata scritta è importante- ha aggiunto Bellandi –Sono felice della partecipazione dei due conservatori, ci arricchiscono portando nuove opportunità di crescita. Una ventina gli studenti cinesi partecipanti a Master e concerto. E la presenza di Ricciarelli dimostra la nostra volontà di continuare ad alzare l’asticella". Nei prossimi giorni saranno messi in vendita i biglietti; per il solo concerto costeranno 25 euro, comprensivi della finale del concorso, invece, 30 i posti in piazza. "Sono contento di alzare ogni anno il livello dell’evento- ha concluso Cordio –offrendo l’opportunità di conoscere la presenza di Puccini sul nostro territorio a un pubblico sempre più ampio. Uzzano avrebbe tutti i requisiti per entrare in un percorso pucciniano di livello".

Emanuele Cutsodontis