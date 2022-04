Violenze ai carabinieri, tre condannati

Tre persone condannate per violenze, minacce e danneggiamenti ai veicoli di servizio dei carabinieri nel maggio 2021, in piazza Giusti a Monsummano, durante un vero e proprio pomeriggio di follia. Minuti terribili che hanno lasciato un ricordo spaventoso in città. Alessandro Azzaroli, giudice del tribunale di Pistoia, ha inflitto una pena di due anni ad Agatino Crisafulli e di un anno e 10 mesi a Rita Forina: per entrambi non è stata applicata la sospensione della condanna a causa della recidiva. Sharon Merluzzo è stata condannata a un anno e 8 mesi, con la sospensione della pena. Il tribunale ha così accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Luigi Boccia.

I carabinieri Andrea Venuti e Vincenzo Arricò, rappresentati dall’avvocato Lorenzo Sarti del foro di Pistoia e Pierpaolo Deriu, assistito da Francesca Nerli del foro di Pistoia si erano costituiti parte civile. Ai militari è spettata una provvisionale complessiva di circa 6mila euro. È stata stralciata da questo procedimento, per una questione legata ai termini delle misure cautelari, la posizione di Jennifer Muletto e Jonathan Crisafulli, con il rinvio degli atti alla Procura. Molto probabilmente i due saranno giudicati in un eventuale procedimento nella prossime settimane. Tutti gli imputati erano assistiti dall’avvocato Mattia Alfano del foro di Firenze.

Il 27 maggio dello scorso anno, durante un normale posto di controllo in piazza Giusti, i carabinieri fermarono un giovane, che si trovava insieme alla sua convivente. L’uomo si rifiutò di mostrare i documenti iniziando a inveire contro i militari e cercando di eludere il controllo. Si allontanò a piedi dalla stessa piazza Giusti. I carabinieri tentarono di fermarlo per procedere all’identificazione, ma lui iniziò a colpirli con calci e pugni, proferendo anche minacce. Alla fine i militari lo bloccarono. Da una vettura parcheggiata nelle vicinanze scesero a dargli man forte una donna, il fratello e un altro giovane che si scagliaronocontro i carabinieri con pugni, graffi e morsi. Solo con l’intervento di ulteriori rinforzi i militari riuscirono a bloccare gli aggressori e a condurli nella caserma di Monsummano.

Durante l’aggressione fu frantumato il finestrino dell’auto di servizio, mentre un altro mezzo dell’Arma riportò vistose ammaccature. I carabinieri furono costretti a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Pescia. Riportarono vari traumi, abrasioni e ferite in diverse parti del corpo, per due di loro con prognosi di 20 e 15 giorni. L’aggressione ai carabinieri suscitò profondo sconcerto e grande indignazione in tutta la Valdinievole. Molti cittadini hanno espresso profonda solidarietà ai militari della stazione di Monsummano, anche attraverso i social network. Sui fatti si espresse anche il sindaco Simona De Caro, che ribadì la propria solidarietà ai carabinieri.

