Vignali vicecoordinatore di Anci Giovani: "Curiamo presente e futuro dei territori"

Lorenzo Vignali, vicesindaco di Chiesina Uzzanese e consigliere provinciale, è stato eletto vicecoordinatore di ANCI Giovani Toscana, organismo messo a disposizione degli amministratori Under 35, pensato per favorire l’incontro, lo scambio e la formazione della nuova classe dirigente locale. "Un onore e una grande responsabilità che affronterò con entusiasmo e determinazione – afferma Vignani –. Sono felice e grato a tutte le forze politiche di ogni schieramento, comprese quelle civiche, che hanno trovato un equilibrio per questo nuovo coordinamento regionale. Un grande grazie a chi ci ha preceduto e ha portato avanti Anci Giovani Toscana fino a qui. Il lavoro fatto in questi anni è stato fondamentale e raccogliamo il testimone con la voglia di continuare a crescere".

Vignali parla di formazione e del coinvolgimento dei giovani nella guida degli enti locali: "La formazione è un tema centrale per noi giovani amministratori, e Anci Toscana, anche grazie alla Fondazione Alessia Ballini, sta facendo un lavoro eccezionale per darci sempre più strumenti. Ma oltre alla formazione, dobbiamo essere una voce unica e indipendente, capace di portare avanti le battaglie della nostra generazione. Non siamo solo il futuro dei nostri territori, siamo il presente".

A guidare Anci Giovani Toscana in questo nuovo percorso sarà il vicesindaco di Capannori Matteo Francesconi, "amministratore con esperienza e visione – commenta Vignali – con cui lavoreremo per supportare al meglio gli 861 giovani amministratori toscani nel loro impegno quotidiano".

Emanuele Cutsodontis