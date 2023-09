Vigile del fuoco per un giorno. La festa di "Pompieropoli" torna domenica a San Baronto

Torna Pompieropoli. Domenica 1 ottobre a San Baronto, presso l’area verde La Fraschetta, adiacente la chiesa, ogni bambino potrà realizzare il sogno di diventare pompiere per un giorno. Dopo il periodo di stop ritornano gli amici pompieri a far provare a tutti i bambini l’atteso percorso di abilità, con scala, pertica, tunnel e altri esercizi divertenti. La manifestazione è resa possibile grazie all’impegno della Pro Loco Amici di San Baronto, all’aiuto dell’amministrazione comunale di Lamporecchio e alla collaborazione con comando provinciale vigili del fuoco di Pistoia e Associazione nazionale vigili del ffuoco sezione di Pistoia.

Pompieropoli ha lo scopo di divulgare sempre più nozioni specifiche di prevenzione contro gli incendi e altre forme di incidente. In questo fantastico mondo, i bambini indossano protezioni di sicurezza e vengono simulate le consuete attività di intervento, sul campo di simulazione può essere presente un mezzo antincendio fornito dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco e ad ogni prova da superare i bambini saranno assistiti da personale volontario o permanente. Per i piccoli pompieri che affrontano il circuito si tratta di un gioco, ma è chiaro che attraverso questa attività ludica i bambini vengono stimolati all’attenzione verso i pericoli ed acquisiscono le nozioni fondamentali che potranno essergli utili in caso di incidente.

Di sicuro Pompieropoli rimarrà nel cuore di molti bambini e con essa il desiderio di far parte un giorno del corpo nazionale vigili del fuoco che, oltre ad essere una figura professionale, è un gruppo di persone che aiutano il prossimo con coraggio e spirito di sacrificio e che, libere dal servizio, sanno coinvolgere i giovani. Alla fine del percorso sarà allestita una zona di casa sicura dove il personale dell’A.N.V.V.F. diffonderà la cultura della prevenzione e della sicurezza in ambito domestico.

Durante la giornata sarà presente un punto ristoro della Fondazione Mai Soli con il loro street food Comì Comè, una piccola roulotte di 4 metri attrezzata per preparare il cibo di strada, da posizionare di volta in volta nei luoghi dove si svolgono feste, eventi e manifestazioni, gestito da 7 ragazzi con disabilità che prepareranno gustose crepes dolci e salate, piadine, tigelle, bibite, caffè e tanta simpatia.

Massimo Mancini