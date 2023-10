Viale Diaz e via Da Vinci finiscono (ancora una volta) sott’acqua

La bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città ieri mattina ha creato allagamenti e problemi al traffico nella zona di viale Diaz e in quella del cavalcavia ferroviario di via Leonardo Da Vinci. La città, nel complesso, ha saputo rispondere abbastanza bene all’esplosione di maltempo, se si eccettuano queste aree, sempre in difficoltà quando inizia a piovere. Nella zona di viale Diaz, la violenza dell’acquazzone ha provocato il solito intasamento di foglie nelle griglie dell’acquedotto. In pochi minuti, gli automobilisti si sono ritrovati a guardare un vero e proprio fiume. All’altezza dell’albergo Regina, alcuni di loro hanno ripreso con lo smartphone le immagini di quanto stava avvenendo. I video e le foto sono davvero impressionanti.

Per fortuna, non appena la pioggia ha iniziato a diminuire, le caditoie hanno ricominciato a fare il loro lavoro. Stesso discorso per il cavalcavia di viale Leonardo da Vinci, dove gli automobisti hanno temuto di rimanere sommersi. Anche in questo caso, non appena ha iniziato a diminuire la pioggia, la strada è tornata a essere praticabile. Per il resto la città non sembra aver dovuto affrontare problemi più gravi del solito. Senza dubbio, la situazione del cavalcavia ferroviario attende da tempo una soluzione. Un domani , se i lavori del raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Lucca andranno oltre la stazione di piazza Italia, potrebbe essere l’occasione giusta per trovare una soluzione. Al momento, però, la situazione resta questa. In merito a viale Diaz, dove vanno a confluire i fiumi d’acqua che, in caso di pioggia, si creano in via Fedeli e viale Bustichini, a causa della pendenza, alcuni lettori fanno notare che sarebbe necessaria una maggiore attenzione da parte del servizio di raccolta dei rifiuti nella rimozione delle foglie. In questo modo, sarebbero evitati gli intasamenti delle caditoie, dato che le fognature parrebbero funzionare.

Da.B.