Viabilità, lavori e disagi: "Sindaco e Provincia rimandino l’intervento lungo via Roma"

L’ex sindaco Oreste Giurlani, consigliere comunale eletto di Pescia Cambia, ha scritto al sindaco Riccardo Franchi e al presidente della provincia di Pistoia Luca Marmo, per chiedere che sia rinviato l’inizio dell’intervento su via Roma e che prima di effettuarlo sia coinvolta la cittadinanza. "Lunedì 13 maggio – esordisce – partiranno importanti lavori da parte della Provincia di ripavimentazione in via Roma e collegamento del ponte del Duomo con piazza Mazzini. Si parla di due mesi di lavoro, che sembra comporteranno anche la chiusura per molte ore al traffico pesante al servizio delle attività presenti dal Camminone fino alla nostra montagna e non solo, e il trasporto pubblico di collegamento, compreso il servizio scolastico".

Giurlani chiede se le attività produttive e commerciali sono state coinvolte nella decisione, per dar loro il tempo per riorganizzarsi, così come i residenti, "che saranno coinvolti in una situazione di mobilità molto complessa – aggiunge –. Si parla addirittura cambiamento di viabilità, per esempio l’inversione del senso unico in Borgo della Vittoria. Siamo preoccupati per le attività, per i posti di lavoro e per i disagi per i cittadini e per i turisti. Inoltre, lo svolgimento dei suddetti lavori in un periodo che sembra vada da maggio a metà luglio, che tradizionalmente è anche il periodo di massimo afflusso alla città, non ci sembra una scelta condivisibile, tant’è che lo scorso anno la mia giunta non concesse l’autorizzazione ai lavori. Credo che avrebbe dovuto essere presa in considerazione la situazione che il nostro territorio già vive con la chiusura del ponte di Ponte all’Abate: la partenza di questi lavori renderà invivibile la nostra città".

Per questi motivi, il consigliere chiede un "momento di riflessione per il bene della nostra città e delle sue attività", e "di bloccare la partenza dei lavori e cominciare a fare incontri e confronti – conclude – per trovare una soluzione condivisa per la città, il territorio e le attività coinvolte".

Emanuele Cutsodontis