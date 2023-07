Via al taglio dell’erba in montagna E interventi di ripristino per frane Stadio, bando per pista d’atletica

Affiancato dal vice sindaco Luca Tridente, dal presidente del consiglio Maurizio Di Vita, dall’assessora alla Pubblica Istruzione Alina Coraci, dal consigliere di Pescia è di Tutti Matteo Leggio e dai tecnici comunali Anna Maria Maraviglia ed Emanuele Tompetrini, il sindaco Riccardo Franchi ha presentato l’attività svolta nel primo mese di mandato. "È poco più di un mese che siamo operativi al 10%- afferma –ci siamo insediati con un obiettivo: rendere conto del nostro operato ai cittadini con i fatti e con chiarezza". Sono partiti gli sfalci dell’erba lungo le strade della montagna e quelle di competenza comunale. Sono finalmente iniziati anche quelli da parte della provincia, intanto nel tratto fra Macchino e Pietrabuona, che proseguiranno sulla sp 34. L’erba è stata tagliata due volte anche nei cimiteri del territorio, mentre quotidianamente i cinque cantieri sociali su cui si appoggia l’amministrazione comunale seguono la pulizia delle strade cittadine. Con 680.000 euro finanziati da Regione Toscana sono al via tre interventi di riduzione e messa in sicurezza di movimenti franosi che hanno interessato in due punti diversi la strada per Medicina e la via per Santa Margherita. I lavori sono già stati affidati, l’intervento ha una durata prevista di otto mesi. Costerà 30mila euro, invece, il lavoro sui lastricati di via Sterponi, via della Cattedrale e San Quirico, e quello di asfaltatura di via Segantini, via Campolasso e via Alighieri, finanziati dal Ministero degli Interni. Allo Stadio dei Fiori è in corso la procedura di gara per l’assegnazione dell’intervento del costo di 1.130.000 euro per la nuova e ampliata pista di atletica, e per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi dai Vigili del Fuoco. L’impianto è già omologato dalla Figc, e con l’inizio della nuova stagione tornerà a ospitare le partite casalinghe dell’Usd Pescia. Al termine dei lavori sulla pista sarà omologato anche dalla Fidal. Al vecchio Mercato dei Fiori, entro la fine di agosto terminerà l’intervento sugli impianti elettrici. In febbraio sono state presentate ai Vigili del Fuoco le richieste per il CPI, questa amministrazione ha trovato, grazie a un equilibrio di bilancio, i 20mila euro necessari. Da realizzare ancora 14 bagni; in maggio è stato presentato un progetto per la loro realizzazione e il rifacimento dei marciapiedi esterni, necessari circa 300mila euro, se verrà accettato i lavori sono pronti a partire. Franchi, infine, ha parlato del Ponte del Marchi. Sono stati finalmente affidati i lavori di un progetto importante finanziato dalla precedente amministrazione, con 1.200.000 euro dal Pnrr e 308.000 di risorse comunali. A fine settembre previsto l’inizio dei lavori, che dovrebbero avere una durata di 18 mesi. Mancano, però, circa 350mila euro per realizzare solette, parapetti e lampioni: "sarà cura della nostra amministrazione trovare le risorse", ha concluso il sindaco. Il ponte sarà allargato: rimarrà a senso unico, ma verrà arricchito da un marciapiede pedonale e una pista ciclabile.

Emanuele Cutsodontis