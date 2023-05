Via al progetto per sistemare via Bronzuoli

L’amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di consolidamento e stabilizzazione di via Bronzuoli a Montevettolini. La strada fu interessata da diversi movimenti franosi avvenuti tra la fine del 2019 e l’inizio del 2021. In particolar modo la frana del gennaio 2021 scatenò non poche proteste da parte dei residenti della zona; il Comune intervenne allora rimuovendo i detriti e posizionando una barriera di contenimento per evitare nuovi smottamenti. Via Bronzuoli venne poi riaperta ai soli residenti, come è tutt’oggi. Il Comune presentò in seguito un progetto di finanziamento in Regione per il consolidamento e la messa in sicurezza del tratto stradale, che venne approvato per un importo di circa 1.500.000 euro. Adesso la situazione sembra essersi finalmente sbloccata, dopo un lungo periodo di attesa, durante il quale il genio civile della Regione ha dovuto rivedere il progetto iniziale proposto dall’amministrazione: "Il ritardo nell’avvio delle opere -spiega l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci- è da ricondurre al fatto che il genio civile regionale ha ridotto il numero degli interventi da effettuare sulla strada, decurtando dall’importo originario circa 200.000 euro. Per questo abbiamo approvato -continua Crisci- un progetto definitivo per interventi sulla pavimentazione stradale e sui muri con un impegno di spesa pari a 1.290.000 euro. A questo punto procederemo nel mese di maggio con la gara e con la scelta dell’azienda, che si aggiudicherà i lavori, i quali si svolgeranno su tre lotti". Le opere interesseranno un tratto di strada inferiore ad un chilometro, a partire dall’Oratorio della Madonna della Neve fino a valle.

Luca Fabiani