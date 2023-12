Via al progetto di rilancio della Pineta

Il Comune pensa a nuove strategie per dare nuova vita alla pineta. Molte alberature del parco negli ultimi anni hanno esaurito il proprio ciclo vitale, arrivando anche a crollare. L’amministrazione ha quindi deciso che serve un intervento importante. In una delibera appena approvata, la giunta ha dato mandato al responsabile del dettore manutenzioni di "attivare la redazione delle procedure necessarie all’affidamento di incarico a professionista esperto per la predisposizione di un progetto di complessiva revisione dell’area a maggior concentrazione di pinus pinea presente nell’ambito della pineta comunale, per garantire il necessario e non rinviabile ricambio generazionale di un impianto di alberata arrivato a fine vita ed una piena e tranquilla fruibilità di questo polmone di verde cittadino".

Gli uffici dovranno richiedere un dettagliato report complessivo, alla data del 31 dicembre, della situazione dell’area della pineta oggetto di eventi nel corso di queste ultime settimane, a corollario delle varie verifiche a cui quest’area è stata sottoposta: strumenti utili sia in fase di sopralluogo con la Soprintendenza che per la redazione del progetto. Inoltre dovranno provvedere a un aggiornamento del censimento arboreo preesistente in modo da avere un quadro aggiornato e puntuale della consistenza del patrimonio verde comunale. L’amministrazione ricorda di "aver attivato da tempo un’azione di monitoraggio a vasta scala del patrimonio arboreo cittadino, provvedendo ad abbattimenti preventivi ogni qualvolta il parere di professionisti, dei Vigili del Fuoco o di comprovata urgenza evidenziassero la necessità di un pronta rimozione del pericolo".

Da.B.