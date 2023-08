Via ai lavori ai semafori a Montecatini Terme: multe sospese

Iniziano oggi i lavori per risistemare la linea continua poco prima dei semafori dove è stato installato il T-Red, dopo la pioggia di multe e di polemiche dei giorni scorsi. Il sindaco Luca Baroncini annuncia che i lavori dureranno una settimana e, in questo periodo, non saranno previste sanziono. "Ho chiesto al comandante Domenico Gatto – spiega - di attivarsi con la ditta fornitrice, affinché la rilevazione dell’infrazione del superamento della striscia continua scatti a una distanza ampiamente maggiore dei 2,5 metri attuali. In questo modo, di fatto, prenderà la multa solo chi si trova oltre il palo del semaforo in presenza di luce rossa, cosa che francamente mi pare giustamente e doverosamente evitabile dal conducente. Oltre a questo, ai fini di una maggiore chiarezza e sicurezza dei cittadini, e per evitare possibili incomprensioni ho chiesto agli uffici comunali di rifare la segnaletica in tutti e tre gli incroci con semaforo di Montecatini, rendendola se possibile ancora più evidente e nuova. Nelle more dell’effettuazione di questi due aggiustamenti sarà sospeso il sistema di rilevazione delle infrazioni. Alla fine di questo periodo di sospensione sono certo che il meccanismo sanzionatorio tornerà alla normalità degli scorsi anni, nella pratica sanzionando soltanto coloro che occupano o superano l’incrocio in presenza di semaforo rosso e coloro che in presenza di semaforo rosso nella propria corsia oltrepassano la striscia continua per spostarsi in corsia con luce verde (manovra che onestamente è pericolosa)". Resta aperto il problema di chi è stato multato nei giorni scorsi e spera di non pagare la sanzione presa con il T-Red. Sono ancora molti i verbali da consegnare, visto che più di un automobilista o conducente di motocicli è stato sorpreso più volte a commettere la violazione.

Daniele Bernardini