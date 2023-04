Vespe da tutta la regione L’Open week nel vivo

Entra nel vivo l’Open week della Valdinievole a Monsummano Terme. Oggi si svolgerà il raduno regionale delle Vespe, a cura del Vespa club di Monsummano con un giro turistico della Valdinievole. Il ritrovo è previsto alle 9 in piazza del Popolo con partenza alle 10.30. Per info: Vespa club Monsummano Terme 328-6197709 o 347-7693113. Sempre oggi dalle 10 alle 20 piazza Giuseppe Giusti sarà animata dalla mostra mercato di artigianato, moda, arte, design ed imprenditoria al femminile. Contatti e info: Art lovers 333-7686788. Al Museo di arte contemporanea e del Novecento è possibile visitare l’esposizione "Caricature" di Frank Federighi, con visite guidate in programma oggi e il 30 aprile alle 16. Le sale di Villa Renatico Martini ospitano fino al 7 maggio 69 opere di personaggi famosi, politici, musicisti, attori, sportivi, artisti, vip della televisione tutti ‘ritoccati’ dal pungente e abile pennello dell’artista lucchese Frank Federighi, vero maestro del genere della caricatura.