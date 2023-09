Verso le vendite all’asta Terme, concluse le ferie si riparte col concordato

MONTECATINI

A che punto è rimasta la procedura del concordato preventivo in continuità concesso alle Terme? Le vendite degli immobili, al massimo, dovrebbero iniziare a partire dal prossimo gennaio. Lo scorso luglio la sezione fallimentare del Tribunale di Pistoia ha emesso la sentenza che omologa la proposta presentata dalla società. Il rischio di una liquidazione giudiziale, il nuovo nome del fallimento, è così scongiurato, anche se di fatto l’azienda dovrà comunque vendere tutti beni mobili e immobili rimasti per fare fronte ai debiti, che ammontano a circa 47 milioni di euro.

L’istanza di fallimento era stata presentata circa un anno fa dal pool di banche guidate da Bnl e dal collegio dei sindaci della società. Insieme alla ufficializzazione del concordato, è stato nominato liquidatore il commercialista Enrico Terzani, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze. Come previsto dal piano di concordato, che ha anche l’obiettivo di non interrompere la continuità aziendale, nell’arco di tre anni dall’omologa, dopo l’inventario, saranno venduti tutti i beni mobili e immobili della società. "Ho appena ricevuto i faldoni del piano di concordato in continuità delle Terme – dichiarò pochi giorni dopo il professionista - Lavorerò anche durante il mese di agosto per avere una conoscenza approfondita della situazione in tempi rapidi".

Per il momento ci sono alcune certezze. A dicembre dello scorso anno, la Regione ha approvato una legge che consentirà al socio di maggioranza delle Terme di presentare un’offerta da 16,4 milioni di euro per l’acquisto di Tettuccio, Regina ed Excelsior. Il Comune è pronto a presentare un milione e mezzo per l’acquisto della Torretta, edificio e parco ormai da anni in pessimo stato, che necessitano di un rilevante progetto con interventi rilevanti per consentire la riapertura. Appare chiaro che dopo l’acquisto sarà necessario trovare i fondi per il recupero del parco e di tutto l’immobile. Un impegno importante per il Comune che, in seguito, dovrà decidere se dare tutto in gestione. Il Comune, tra l’altro, potrebbe completare anche l’acquisto delle rimanenti particelle della pineta. La maggior parte del parco, ormai, è di proprietà dell’amministrazione, dopo gli interventi di acquisto della precedente giunta. La Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, una realtà sempre più presente a Montecatini in questi ultimi anni, ha presentato una manifestazione di interesse per le Terme Tamerici. L’ente sarebbe interessato anche all’acquisto dell’archivio delle Terme, che verrebbe poi concesso in comodato d’uso gratuito al Moca, la galleria civica del Comune.

E gli altri beni dell’azienda? Esistono altre proprietà della società, come le Panteraie, oggetto di un importante intervento di ristrutturazione da parte dei gestori, e l’ex Istituto di cura, un edificio ormai fatiscente. La fase delle vendite attraverso il liquidatore consentirà di stanare eventuali soggetti interessati. Molti in città invocano ancora l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto delle Leopoldine, dove il cantiere per la piscina è fermo da oltre 12 anni, con una gestione affidata a Quadro Curzio.

La Croce Rossa Italiana, intanto, procede con la gestione delle Redi e dell’idropinica al Tettuccio che rappresentano la continuità dell’attività aziendale. L’accordo prevede che l’associazione di volontariato resti tre anni, dopodiché saranno vendute anche le Redi.

Daniele Bernardini