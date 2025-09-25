Verso le urne. Le liste civiche per Tomasi

I rappresentanti delle liste civiche della Valdinievole delle ultime elezioni amministrative Marco Bartolomei della lista ’Un’altra Pescia’, Giuseppe Mignano di ’Ci Siamo’ a Monsummano, Michele Moceri di ’Centro Destra per Monsummano, Franco Arena di ’Montecatini una storia nuova, Alberto Lapenna di ’Montecatini al centro’ e Ambra Torresi assessore al Comune Agliana, aderiscono e appoggiano la lista civica ’È ora per Tomasi presidente’ e la candidatura a consigliere regionale di Marco Bartolomei.

"Nel riaffermare la civicità delle nostre liste, fermi restando i valori che sono nel nostro Dna, cristiani, liberali e riformisti, siamo convinti di coinvolgere i tanti elettori che da tempo disertano le urne in quanto delusi dei partiti tradizionali – si legge nella nota congiunta –. Le priorità che da tempo dovevano essere affrontate e risolte a livello regionale sono: diritto alla casa, incentivi a sostegno delle famiglie, sanità vicina e a servizio dei cittadini, difesa del suolo, sicurezza urbana e contrasto alla criminalità, sviluppo economico. Tomasi rappresenta e rappresenterà nel governo regionale le esigenze reali dei cittadini toscani. Ne condividiamo sia le linee programmatiche che le soluzioni da lui proposte".

"Per quanto riguarda le priorità della Valdinievole da affrontare con urgenza riteniamo siano: sicurezza urbana e contrasto alla criminalità, lotta alla immigrazione clandestina, decoro urbano, servizi al cittadino, tasse e balzelli, rilancio del termalismo, un aspetto questo su cui la Regione Toscana con il suo disimpegno e promesse mai mantenute ha contribuito al degrado, politiche attive per la tutela e il rilancio della floricultura di Pescia, sviluppo economico e tutela dell’ambiente.