Verso le amministrative. Nasce la lista "al Centro". Lapenna sarà candidato?

Ufficializzata ieri sera all’hotel Universo l’associazione politica e culturale "Montecatini al centro". Che, di fatto, coincide con la lista civica che scenderà in campo alle prossime amministrative 2024. Anima della nuova realtà cittadina, che ha un forte orientamento di centrodestra, Alberto Lapenna coadiuvato da Giovanni Spadoni, attuale presidente del consiglio comunale eletto con Forza Italia.

All’evento di ieri sera, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, è stato invitato anche il sindaco Luca Baroncini. Un segnale chiaro: la partita per l’appoggio al primo cittadino uscente da parte della nuova lista civica è per il momento ancora aperta. Lapenna e i suoi stanno esaminando questa possibilità ma anche altre ipotesi, non ultima quella di candidare a primo cittadino lo stesso Lapenna. Ieri è stata anche l’occasione per presentare i soci fondatori: oltre a Lapenna, Stefano Bittini, Fiorella Corrias, Umberto Ponzio, Maurizio Bandinelli, Tullio Marini, Guido Iozzelli, Silvia Dal Pino, Roberto Agnelli, Loris Nencini, Rebecca Rinaldi, Omar Piattelli, Jirina Jensikova, Stefania Scalabrino, Lorenzo Vannelli, Simona Miniati, Rossano Bechini, Francesco Pacini.

Un gruppo eterogeneo formato da lavoratori e professionisti. L’impressione è che tutti (o quasi) saranno i candidati a consiglieri comunali per "Montecatini al centro". Presidente dell’associazione è Sarà Ghilardi mentre il vice è Spadoni. "L’idea nasce da suggerimenti di amici e cittadini montecatinesi – ha spiegato Lapenna –; io e Spadoni ci siamo mossi conseguentemente. Oggi siamo una realtà e le adesioni a queste prime iniziative dimostrano che i fondatori avevano. Per le linee programmatiche di massima vogliamo coinvolgere il tessuto economico e sociale cittadino. Vogliamo ascoltare la gente comune: lo faremo con i social ma soprattutto in presenza sul territorio e attiveremo una linea telefonica ad hoc. Alcune linee degli ultimi cinque anni di amministrazione non le abbiamo condivise e siamo stati critici soprattutto nel settore turistico e nella promozione della città e delle due terme. A nostro giudizio, troppe risorse sono state spese con iniziative spot che in termini di presenze hanno portato poco o nulla. Va privilegiata la cura idropinica con incontri con i medici prescrittori di tutt’Italia, oltre al turismo sportivo, congressuale, del benessere".

Giovanna La Porta