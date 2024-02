Verso le amministrative: "Dodici eventi all’anno e più sicurezza per tutti"

E’ stato presentato ieri mattina all’hotel Universo il programma della lista civica "Montecatini al centro", in corsa alle prossime amministrative. Presidente Sara Ghilardi, vicepresidente Giovanni Spadoni. Se il programma è stato definito, resta aperta la domanda delle domande: chi sarà il prossimo candidato a sindaco? "La lista, che è improntata su valori di centrodestra – spiegano Ghilardi e Spadoni – è pronta a confrontarsi con le altre forze, ma vuole discontinuità con il passato. Indicheremo un candidato al più presto. Potrebbe essere anche Alberto Lapenna, ma siamo pronti a valutare altri nomi". Tra i profili in ballo resta quello del sindaco uscente Luca Baroncini anche se, come sottolineano gli esponenti di “Montecatini al centro“: "Occorrono garanzie di una nuova composizione del governo cittadino". Il problema è che la maggioranza degli iscritti al movimento, per adesso, dice no a un accordo con Baroncini. Lapenna è l’anima dell’associazione politica culturale e della lista di riferimento. Già sindaco di Montecatini, presidente dell’Azienda di promozione Ttristica, vicesindaco con deleghe turismo, spettacolo e cultura, già componente del Corecom e addetto stampa del Comune di Pistoia. "Montecatini deve tornare quella di un tempo – ha detto Lapenna –. Ricordo che nell’occasione del Maggio Mirò artisti nazionali e internazionali operarono in città donando le loro opere". Incalzato dalle domande, Lapenna ha coordinato la tavola rotonda dando spazio anche agli interventi del pubblico. "L’imperativo categorico è il rispetto della legalità, con il potenziamento del controllo da parte delle forze dell’ordine con aumento adeguato del personale, vigili di quartiere, controllo con telecamere nei luoghi più a rischio. La presenza dell’esercito farà sentire i cittadini e i turisti più sicuri. È necessario riorganizzare la macchina comunale per adeguarla al cambiamento del modello di turismo che deve fare perno sul rilancio di quello termale, del turismo sportivo, dei congressi, della cultura, del benessere fisico ed enogastronomico. Servono un city manager e un’altra figura che dovrà occuparsi dei rapporti con i cittadini. I dipendenti devono stare in municipio, non in smart working. Occorre poi un centro culturale all’interno dello stabilimento Tamerici. Vogliamo dodici eventi all’anno, quattro dei quali con il marchio della città". E poi ricerca scientifica, promozione della cura idropiniche, aumento della tassa di soggiorno da investire per migliorare gli edifici termali, promozione dell’ippodromo, realizzazione delle piscine termali Leopoldine". Una settantina i presenti. Qualcuno chiede maggiore attenzione all’Unesco, ai festival dei cinema, al problema della ferrovia mai risolto: "Ci impegneremo su ognuno di questi fronti"", garantisce il direttivo.

Giovanna La Porta