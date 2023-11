Verso le amministrative. Dentro il Pd si fa largo l’ipotesi consultazioni

Continuano i confronti sia nel centrodestra che nel centrosinistra in vista delle future amministrative 2024. Obiettivi: tessere la tela delle alleanze per appoggiare i futuri candidati a sindaco. Mentre Italia Viva sembra sempre più prossima ad annunciare una discesa in campo in solitaria, i MontecatineSì stanno valutando attentamente alcune possibilità. In primis, quella di sostenere l’avvocato Claudio Del Rosso, montecatinese doc, conosciuto e stimato nel foro pistoiese. Che si presenterà con una propria lista apolitica e apartitica e punta ad allearsi con tutte le attuali forze di opposizione. E il Pd? Moreno Mencarelli, segretario della sezione di via Ugo Bassi, ha assicurato che il nodo verrà sciolto entro la fine di novembre. Una frangia consistente del partito dei democratici è favorevole a Del Rosso. Ma c’è chi spinge per dar vita, sulla scia di Firenze e Pistoia, a una consultazione ristretta, tra gli iscritti, per esprimere una preferenza tra i nomi che girano da tempo: Del Rosso, Franco Arizzi, Massimo Brancoli, Fabrizio Raffaelli. Infine, alcuni partecipanti alle ultime primarie cittadine del congresso per l’elezione del segretario del Pd che ha visto l’affermazione di Schlein, chiedono che le consultazioni per la scelta del candidato a sindaco, non siano riservate solo agli iscritti ma vengano allargate anche a coloro che hanno partecipato alle ultime primarie. Nel centrodestra, nel frattempo, Luca Baroncini non ha mai smentito la sua prossima candidatura come primo cittadino uscente. E del resto la Lega lo ha recentemente premiato con l’elezione a coordinatore regionale. Ad appoggiarlo, per le amministrative, ci sarebbero i Fratelli d’Italia. La lista civica "Montecatini al centro" di Alberto Lapenna può certo essere l’ago della bilancia. L’impressione è che possa smarcarsi dagli antichi alleati e si presenti in autonomia, con lo stesso Lapenna come candidato a sindaco.

Giovanna La Porta