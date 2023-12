Verso le amministrative. Arizzi esce allo scoperto: "Pronto a candidarmi"

L’avvocato Franco Arizzi, da mesi corteggiato da una parte del centrosinistra, si è messo ufficialmente a disposizione come candidato a sindaco alle prossime amministrative 2024. E lo ha fatto con una lettera indirizzata al segretario comunale del Pd Moreno Mencarelli e al segretario provinciale Alessio Torrigiani.

Come noto, l’avvocato Claudio Del Rosso si candiderà con una lista civica apartitica e sta cercando appoggi nelle forze attuali di opposizione. Una parte del Pd è orientata verso questa soluzione, avendo già avuto confronti e scambi di vedute con Del Rosso sul progetto città. In particolare, a suo favore, ci sarebbero proprio Mencarelli ed Ennio Rucco. Ma un’altra ala dei democratici non è d’accordo e ha individuato in Arizzi la figura del candidato a sindaco ideale.

Arizzi, già un paio di mesi fa, da noi sollecitato in una intervista, aveva dichiarato di essere disposto a mettersi in gioco se questo fosse servito a riunire il centrosinistra. Poi, apparentemente, c’è stato un lungo stand by. In realtà, i contatti sono proseguiti in modo sempre più stretto e serrati. Tanto che, nei giorni scorsi, Arizzi ha scritto l’epistola dove sottolinea che alcuni simpatizzanti e iscritti del Pd di Montecatini Terme (anche facenti parte della segreteria) hanno chiesto la sua disponibilità per le prossime elezioni amministrative e la stessa richiesta è stata formulata da altri potenziali elettori.

L’avvocato avrebbe però posto due condizioni: la prima che la candidatura sia espressione di una coalizione dei partiti e degli altri corpi intermedi che si riconoscono nell’area politica e culturale progressista e la seconda che possa essere "residuale" rispetto a quella di altri possibili candidati collocabili nel centrosinistra, dato che Arizzi dovrebbe in qualche modo mettere da parte la propria professione di legale se scegliesse di entrare in corsa per le amministrative.

Nella lettera, Arizzi ricorda di non essere iscritto al Partito Democratico e sollecita i piddini a prendere una decisione a stretto giro: o entrare direttamente in gioco come forza trainante di una coalizione o limitarsi a un appoggio esterno a candidati espressi da liste civiche locali. A questo punto, a giorni, sarà convocata un’assemblea degli iscritti per confrontarsi e decidere in merito. Intanto, Italia Viva sembra sempre più indirizzata a scegliere un destino individuale lasciando da parte l’ecumenismo. Candidato più probabile, spinto dall’anima di Italia Viva Edoardo Fanucci, è Rastelli.

Giovanna La Porta