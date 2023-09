Verso la mobilitazione popolare "Ridiamo vita al nostro ospedale Cittadini stanchi della situazione"

Lo stimolo è arrivato dalla mobilitazione che tutto un paese, quello di San Quirico, ha messo in piedi per cercare di salvaguardare la vita del fagiano-mascotte, Gino. Claudio Giuntoli, floricoltore, già consigliere e assessore comunale, lo ha spiegato: un gesto nobile, quello di tentare di salvare Gino, un animale simbolo diventato amico dell’uomo. Ma allora, ha detto Giuntoli, perchè "non proviamo, come città, a mobilitarci per il nostro ospedale; magari, come primo passo, dandoci appuntamento sotto il Comune, per chiedere alla nuova giunta attenzione e chiarimenti sui nuovi comunicati, ma anche che la stessa amministrazione si faccia portavoce verso la Regione Toscana e il Governo di Roma per non indebolire ancora di più il nostro nosocomio".

All’ospedale di Pescia da oltre un anno è stato chiuso il punto nascite, decisione derivata, venne detto, dal fatto che il numero dei parti era sceso sotto la soglia dei 500 annui. Fu richiesta così al ministero della Salute una deroga per permettere la riapertura, ma non è ancora arrivato il tanto atteso esito della valutazione.

Nel tempo si sono moltiplicate le segnalazioni delle difficoltà che derivano, fra le altre cose, dalla carenza di personale, ma non solo. Giuntoli ha proposto ai concittadini di mobilitarsi, con lo slogan “Ridiamo vita al nostro ospedale“. L’invito è rivolto a tutti i cittadini di Pescia, al mondo dello sport e dell’associazionismo, per un incontro già messo in programma per mercoledì 27 settembre, alle 21, nella sala Simonetti, in via Santa Maria. L’obiettivo chiaro è quello di organizzare una manifestazione.

"Mi sono stancato di assistere allo scarico di responsabilità fra Regione e Governo su un ospedale che giorno per giorno sta andando sempre più alla deriva- commenta - dice l’ex assessore e consigliere comunale Giuntoli -. Il pronto soccorso arranca, il poco personale è capace e sempre disponibile, ma medici e infermieri non ce la fanno più. Il reparto di urologia è in grave sofferenza, così come tante altre unità operative. Il Comune, in questa fase, è inesistente. Se le responsabilità sono della politica, perché la nostra amministrazione comunale non interviene in qualche modo, facendo sentire la propria voce nelle sedi istituzionali più importanti? Questa dovrebbe essere la città dei ragazzi e dei bambini. E il nostro ospedale Santi Cosma e Damiano non ha nemmeno più un reparto di pediatria - sottolinea Giuntoli -. Allora mi sono detto: proviamo ad alzare l’asticella, per vedere come rispondono le istituzioni. Dobbiamo dare un segnale forte. Le persone, i cittadini, sono stanchi. Le decisioni che penalizzano la nostra struttura sanitaria sono state prese oltre venti anni fa. Adesso, però, c’è bisogno urgente di fare qualcosa, di invertire questo trend".

Giuntoli sottolinea anche come non serva "inaugurare un nuovo Cup se il nostro ospedale sta chiudendo. E allora dobbiamo far sentire forte la nostra voce. L’incontro del 27 settembre deve essere un punto di partenza, dobbiamo far capire alle istituzioni che la Valdinievole è stanca di vedere il proprio ospedale sempre più impoverito di servizi e professionalità, e che per questo siamo pronti a tutto".

Emanuele Cutsodontis