Verso la giornata della memoria. Due iniziative con gli studenti per mantenere vivo il ricordo

In occasione della giornata della memoria e del giorno del ricordo, l’amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese, in collaborazione con l’Istituto storico lucchese (sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole), presenta due iniziative dedicate alla riflessione sulla storia e alla memoria. Venerdì 26 gennaio, alle ore 9, gli studenti delle classi terze della scuola media avranno l’opportunità di partecipare a una lezione online di grande significato. In collaborazione con l’Istituto storico lucchese Valdinievole, la lezione vedrà la partecipazione di Michele Andreola, educatore-guida presso il Museo statale di Auschwitz-Birkenau, e Matteo Ogliari, direttore dell’Istituto Italiano di cultura di Cracovia. L’iniziativa, accessibile online e in streaming sulla pagina Facebook del Comune, rappresenta un momento di riflessione e apprendimento cruciale per le giovani menti che potranno così approfondire la conoscenza sulla tragedia dell’Olocausto. Sabato 10 febbraio, alle ore 10, al Centro Civico Il Fiore, si terrà un incontro riservato agli studenti delle classi terze della Scuola Media. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese Valdinievole, vedrà la partecipazione di Dario Donatini, direttore dell’Istituto storico lucchese, sezione di Pescia-Montecarlo-Valdinievole. L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza fino ad esaurimento dei posti disponibili, rappresentando un’opportunità per la comunità di unirsi nella riflessione sul Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.

"La memoria - ha detto il sindaco Fabio Berti - è il fondamento su cui costruiamo il nostro futuro. Attraverso eventi come questi, ci impegniamo a trasmettere alle nuove generazioni i valori fondamentali della giustizia, dell’uguaglianza e della pace. La conoscenza del passato è essenziale per plasmare un futuro migliore, e queste lezioni online rappresentano un passo significativo in questa direzione".

Il vicesindaco Lorenzo Vignali aggiunge: "La collaborazione con le scuole e la partecipazione attiva delle giovani generazioni in eventi come questi sono fondamentali per garantire che la memoria storica viva attraverso il tempo. Educare i giovani sulla storia ci permette di costruire una società basata sulla comprensione, la tolleranza e la solidarietà. Questi incontri rappresentano un ponte tra il passato e il presente, unendo le generazioni nel comune impegno di non dimenticare e di apprendere dagli errori del passato".

Arianna Fisicaro