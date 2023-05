Ventenne violentata Le immagini nel cellulare Scatta il doppio arresto

Prima l’avrebbero "stordita" facendole bere un sacco di alcol in uno dei locali della zona della movida di viale IV Novembre. Poi l’avrebbero portata in un altro luogo, iniziando ad abusare sessualmente di lei e riprendendo le immagini con gli smartphone. In un’atmosfera degna del film “Arancia Meccanica“ di Stanley Kubrick, hanno girato le immagini "vantandosi con altri amici di quanto avevano fatto e addirittura – secondo l’ipotesi degli inquirenti dopo l’analisi delle chat – premeditando di ripetere l’azione criminosa".

E la polizia di Stato ha impedito che potessero mantenere la terrificante ’promessa’. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore Gaetano Di Mauro, hanno applicato la misura degli arresti domiciliari a due trentenni italiani, impiegati e senza precedenti penali, residenti in Valdinievole, (i nomi non sono diffusi a tutela della vittima) indagati per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pistoia, su richiesta della procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini. I fatti al centro dell’indagine risalgono alla scorsa estate.

Ecco lo scenario al vaglio degli inquirenti. Tutto inizia a tarda notte in un locale della movida cittadina. La ragazza, ventenne italiana, si trovava in compagnia di uno dei due soggetti già conosciuto. A un certo punto venne invitata, sebbene non avesse ancora mangiato, a bere qualcosa. In realtà finì a consumare diversi alcolici e superalcolici, fino a quando, "fidandosi della persona che le stava accanto – spiegano gli inquirenti –, acconsentì a uscire dal locale per fumare una sigaretta". Non appena fuori, arrivò un’altra persona, con cui l’amico della ragazza aveva, secondo l’accusa, "già pianificato" l’incontro. Approfittando dello stato di incoscienza della giovane, la condussero in un appartamento nelle vicinanze per abusare di lei. "I due indagati – secondo l’accusa – senza tener conto della mancanza di volontà della ragazza e delle sue condizioni, hanno ripreso tutto con i telefoni cellulari per poi vantarsi con altri amici di quanto avevano fatto". Anzi, i due, nei commenti rilevati attraverso le chat contenute negli apparecchi, non solo si sono vantati di ciò che avevano fatto, ma secondo gli inquirenti "pensavano già a ripetere l’orrendo crimine". La notizia del fatto ha destato particolare scalpore in città. Montecatini già lo scorso anno ha dovuto affrontare un episodio di questo genere. Un giovane straniero stava festeggiando con alcuni amici il suo compleanno in un palazzo vicino alla stazione ferroviaria di piazza Italia. Preso dal consumo di alcol, si è presentato nudo dalla donna che abitava al piano di sotto e l’ha stuprata. Ma è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del commissariato.

Daniele Bernardini