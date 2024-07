Montecatini Terme, 17 luglio 2024 – Traffico bloccato e 3 chilometri di coda sulla Firenze-Mare a causa di un veicolo in fiamme. E’ successo intorno alle 17,30 fra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze, ma con ripercussioni anche sulla carreggiata in direzione mare.