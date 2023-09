Veicolo in fiamme sull’A11, code tra Pistoia e Chiesina Uzzanese

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 14 settembre 2023 – Quattro chilometri di coda in A11 per un veicolo in fiamme tra Pistoia e Chiesina Uzzanese. La macchina ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento, ma l’incendio sarebbe già stato domato.

Questo ha comunque causato diversi rallentamenti per chi viaggia in direzione Pisa. In questo momento di registrano code anche in uscita a Montecatini. Sempre in A11, per traffico intenso, si viaggia incolonnati anche nel tratto tra Firenze Ovest e Prato Ovest.