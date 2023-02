Veglia dei Poeti del Montalbano: iscrizioni aperte fino al 4 marzo

Siamo all’undicesima edizione della Veglia dei Poeti di Vinci e del Montalbano L’appuntamento è per sabato 18 marzo dalle 21. L’iniziativa si svolgerà al Teatro di Vinci (nella foto). Gli autori e cantautori sono invitati a iscriversi entro il 4 marzo via email (o consegna a mano all’ufficio turistico di Vinci) fino a tre poesie per un totale massimo di 90 versi, oppure il testo della canzone che vuole presentare, insieme a un breve curriculum sui rapporti, attuali o passati, che legano l’autore alla comunità di Vinci e del Montalbano (luogo di nascita, di residenza anche temporanea, di lavoro, di affetto e di amicizia; di associazione e di condivisione di valori).

Una volta raccolte tutte le opere partecipanti, l’organizzazione selezionerà i testi e i brani da presentare e leggere, in considerazione del numero finale degli iscritti e del tempo proporzionalmente a disposizione, nonché dell’argomento trattato. Tutti i partecipanti verranno quindi contattati prima della serata per gli opportuni accordi. Il tema è sostanzialmente libero.

Ogni anno comunque la Veglia è dedicata a un argomento che viene anticipato come suggerimento ai partecipanti. Il tema di questa edizione è "L’annuncio poetico": i poeti sono stati angeli e arcangeli, profeti e indovini, veggenti e vati, talvolta cassandre. Cosa hanno da "annunciare" i poeti per il 2023?

La raccolta annuale delle poesie partecipanti è un piccolo almanacco in cui si racconta in versi e musica la storia quotidiana di una comunità e di un territorio, una cronaca originale dei giorni che stiamo vivendo. La copertina dell’antologia è curata da un pittore locale; quest’anno il compito è toccato al quarratino Fabio Carmignani. L’organizzazione è guidata dall’associazione Vinci nel Cuore, con Pro Loco Vinci e Orizzonti di Lamporecchio come associazioni di partenariato.