"Varchi d’accesso per il parco termale"

Si parlerà anche del parco termale e della sua sicurezza nel consiglio comunale di mercoledì. Sull’argomento ha presentato un’interrogazione il gruppo di Italia Viva. Edoardo Fanucci e Gianna Rastelli chedono al sindaco di reintrodurre i varchi di accesso, e se intende garantire maggiore sorveglianza nel rispetto dei loro cittadini e di tutte le persone che frequentano la pineta, onde evitare situazioni che potrebbero portare anche a gravi conseguenze.

"La pineta è il cuore pulsante della città - spiegano nell’interrogazione i due consiglieri di Italia Viva, Edoardo Fanucci e Gianna Rastelli – l’operazione della sua acquisizione da parte della prima giunta Bellandi le ha consentito di svincolarsi dall’attuale situazione drammatica che stanno vivendo le Terme di Montecatini. Ogni giorno frequentata da centinaia di persone di ogni fascia di età dovrebbe essere un luogo tranquillo e sicuro ma purtroppo, da quando sono stati rimossi i varchi di accesso, la nostra pineta è diventata terra di nessuno. Ogni giorno si assiste a continui litigi tra pedoni che la frequentano e auto che violano gli accessi pedonali entrando direttamente nel piazzale Domenico Giusti e talvolta immettendosi anche in via del Rinfresco; spesso si sono verificate situazioni di pericolo proprio nei confronti dei pedoni stessi che non si aspettano l’arrivo delle auto, le quali a loro volta, per uscire velocemente da una zona non di loro competenza, sfrecciano anche ad alta velocità. Purtroppo tali episodi si verificano quasi quotidianamente senza che nessuno prenda provvedimenti al fine di garantire la sicurezza della pineta e soprattutto di chi la frequenta".