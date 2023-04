"Varare subito le Comunità energetiche"

"Siamo molto preoccupati per le difficoltà che le famiglie e imprese stanno affrontando in questi mesi. Tra queste un grande colpo è stato il repentino innalzamento dei costi dell’energia. Se il contesto locale non aiuta, ai Comuni spetta il compito di attivare tutte le leve possibili per guardare al futuro, sostenendo al contempo l’ambiente e i cittadini. Per questo tra le primissime cose che faremo non appena saremo al governo di Pescia, ci sarà l’attivazione dei canali necessari ad arrivare rapidamente alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili". Lo dichiara Riccardo Franchi, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra "Uniti per Pescia".

"Le comunità energetiche – aggiunge – rappresentano un’importante soluzione per la transizione verso un futuro sostenibile, in cui l’energia sia prodotta in modo pulito e distribuita in modo efficiente a livello locale. Sono costituite da un insieme di soggetti che collaborano per produrre, distribuire e consumare energia. Molti Comuni si sono già attivati con avvisi pubblici: si tratta di un passaggio concreto per una transizione che aiuti il pianeta, ma nell’immediato renda più accessibile il costo dell’energia, e ne decentralizzi la gestione favorendo efficienza e affidabilità. È una questione di buona volontà, e noi la abbiamo. Partiremo informando i cittadini su questa opportunità, e metteremo in campo le azioni necessarie ad andare in questa direzione. Il nostro Comune rientra tra i 14 che riceveranno, grazie al governo Draghi, 15 milioni per abbattere i livelli di pm10 che in gran parte saranno destinati a impianti di energia rinnovabile come il fotovoltaico".