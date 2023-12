Vandalizzato il convento di Colleviti: "Mettiamo in salvo le opere d’arte"

Raid al convento di Colleviti, invaso da orde di incivili che hanno devastato i locali interni. A denunciare il tutto ai carabinieri della stazione di Fiesole, dove abita, è il legale rappresentante della provincia dei Frati Minori di San Francesco Stimmatizzato della Verna, Massimo Grassi.

Il convento è preda del degrado ormai da tempo: almeno dal dicembre del 2018, quando la comunità Mondo X lasciò la struttura, che venne chiusa e messa in vendita. Spente le luci, chiusi gli impostoni, in attesa di un compratore o di un gestore che non arriva, il convento è diventato mèta di ragazzi che bazzicano con birre e alcolici, di cui lasciano le tracce.

Di recente, però, si è verificata un’effrazione. Frate Massimo se n’è accorto per caso: abitando a Fiesole, non ha la possibilità di esser presente quotidianamente al convento. Nei giorni scorsi, però, era in programma un piccolo intervento di muratura contro le infiltrazioni. E lo scenario di devastazione che si è spalacato agli occhi del frate lo ha spinto a salire in macchina e andare dritto dai carabinieri.

I vandali non si sono limitati a introdursi all’interno del convento: sono entrati in chiesa, profanando l’altare. E al piano superiore, hanno devastato le camere, spaccando porte e lampadari e provando ad accanirsi contro le telecamere. Che per fortuna ci sono. Ed è proprio grazie all’impianto di videosorveglianza che si spera di riuscire a risalire agli autori del raid che ha messo a soqquadro la struttura.

Per fortuna, è stata risparmiata la grande e preziosa biblioteca del convento. Ma Grassi non vuole rischiare: per questo, mentre da un lato si cerca di orientarsi tra i video della sorveglianza, dall’altro sono stati avviati i contatti con la Soprintendenza per mettere al sicuro le opere d’arte che si trovano tra le mura del convento.

DanMan