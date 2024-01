Valdinievole Montecatini anticipa a Perignano

Anticipo con protagonista il Valdinievole Montecatini nel girone A di Eccellenza. Oggi alle 14.30 la squadra di Tocchini gioca in trasferta sul campo del Fratres Perignano. I pisani, terzi in classifica, arrivano dalla vittoria interna contro il Montespertoli. I termali, dopo il pari con la Cuoiopelli, hanno ritrovato smalto e recuperato quasi tutti gli acciaccati: mancheranno solo l’infortunato Bacci e lo squalificato Veraldi. A suonare la carica è il direttore sportivo Simone Mariotti: "La squadra c’è e lo ha dimostrato anche domenica scorsa con la seconda forza del campionato. La squadra ha lavorato bene tutta la settimana - ha aggiunto Mariotti - per cui andremo a Perignano motivati per non perdere terreno da chi ci precede. Attenzione al capocannoniere del girone Sciapi, ma non partiamo battuti. I nuovi arrivati stanno dando garanzie, per cui siamo fiduciosi in un’altra bella prestazione poi il risultato lo darà il campo". Questa la probabile formazione del Montecatini: Gega, Gamberucci, Lici, Coselli, Fedi, Torracchi, Rosati, Rinaldi, Alessiani, Bibay, Volpi.

Capitolo Ponte Buggianese. Dopo il blitz operato a Seravezza col Camaiore, la squadra di Gutili domani torna a giocare al Pertini col Castelfiorentino. "È una gara importantissima - dice il dirigente biancorosso Gianni Sensi -. Questa partita, insieme alla prossima che giocheremo nuovamente in casa con la Pro Livorno Sorgenti, è fondamentale per il nostro percorso. Vincendole entrambe, saremmo in grado di allungare il distacco sulle ultime, dando così vita al meccanismo della forbice. Nello scorso incontro giocato e vinto col Camaiore, siamo stati bravi, conquistando tre punti importanti, che hanno dato anche una grossa mano per ciò che riguarda il morale. Non sarà facile affrontare il Castelfiorentino, che a Fucecchio ha perso solo nei minuti finali del match. Siamo comunque fiduciosi e sicuri di far bene, grazie anche all’ottimo lavoro che il mister ed i ragazzi stanno facendo".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono