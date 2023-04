Uzzano sarà un Comune cardioprotetto, il percorso è iniziato

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di arrivare ad avere un Comune del tutto cardioprotetto. "Oggi abbiamo iniziato un percorso- ha spiegato il sindaco Dino Cordio –ho fiducia di veder realizzato un obiettivo importante". Il primo cittadino e il rappresentante di 0-0 Italia ets , Paolo Dandi, hanno siglato l’accordo che da il via all’iniziativa ‘Malattie croniche + sostegni’. "Le malattie croniche- ha detto Dandi –sono una forma di sofferenza e di morte sempre maggiori". Per questo l’associazione ha dato vita a una campagna di informazione e prevenzione; l’intento è quello di informare la cittadinanza su quali sono e come prevenire le principali malattie croniche, dotando il territorio di cassette di primo soccorso e defibrillatori sempre disponibili, effettuando corsi sul loro uso, dove possibile in collaborazione con le altre realtà del terzo settore presenti. A Uzzano, fino a oggi, erano già presenti d due defibrillatori, uno nel palazzo comunale e l’altro alla palestra di Forone.