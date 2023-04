Uno studio sul parco Annastaccatolisa

Nell’ambito delle relazioni cordiali intrattenute con imprese del territorio, domani nell’ambito del quarto Master in Garden Design è prevista un’iniziativa nel nostro Comune.

"L’obiettivo del Master in Garden Design – spiega il vicesindaco Alessandro Sartoni – è consolidare competenze tecniche e artistiche dell’allievo nella progettazione di giardini, parchi e aree verdi, al fine di creare composizioni armoniose e affascinanti e inserirle in un contesto vivo e naturale. L’integrazione con il paesaggio è infatti un principio imprescindibile nella progettazione green, che deve mirare a una perfetta fusione fra natura e opera dell’uomo. Ciascuno degli elementi decorativi necessari a completare il progetto deve mirare a raggiungere il necessario equilibrio tra vitalità della vegetazione e arte dell’intervento umano. La fase di progettazione di questo master in garden design full-immersion è basata sull’integrazione fra l’ambiente e le esigenze della committenza, tra funzionalità e scelte di design. Tutto questo è fondamentale per trovare soluzioni efficaci e appropriate, in grado di modellare il paesaggio con eleganza e con un’attenzione costante al rapporto fra tradizione e nuove tendenze".

Organizzato da Vannucci Piante insieme a IDI (Italian Design Institute) e atelier Stefano Mengoli paesaggista, il lavoro concordato sul nostro territorio riguarderà il rilievo del giardino pubblico di viale Marconi, il parco Annastaccatolisa.

Obbiettivo del lavoro è effettuare il censimento del verde, analizzare le problematiche di questa area (analisi SWOT) e studiare un piano di miglioramento straordinario da effettuare prossimamente con lavori della manutenzione del verde che potranno essere programmate dall’assessorato.