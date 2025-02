Uno slalom tra le buche: "Intervenga la Provincia"

La situazione è diventata intollerabile: se continua così saremo costretti a chiudere alcune strade. Si può riassumere così, almeno in parte, il messaggio che il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti ha fatto recapitare alla Provincia, in una lettera aperta con tanto di mappa delle buche e documentazione fotografica, sul penoso stato dei manti stradali sulla viabilità locale. Mentre i soldi infatti arrivano per le grandi opere, raddoppi ferroviari e piazze, i paesi devono fare i conti con strade da terzo mondo. Un corto circuito amministrativo di cui a farne le spese sono prima di tutto i cittadini contribuenti e elettori.

Nella lettera che il sindaco Diolaiuti ha scritto alla Provincia, si citano fotograficamente le voragini sulla SR 435 via Amendola presso incrocio Via Panzana e presso incrocio tra via Gobetti e il verde pubblico, all’incrocio con via Monsummanese, in via Mezzomiglio all’altezza del numero civico 35/A. Poi anche sulla SR436 via Roma incrocio via Bonamici e presso ristorante "Capri", all’incrocio della traversa di Via Roma e poi ancora nei pressi del ristorante Antica Pieve, all’ex passaggio a livello incrocio via Marconi, e al confine comunale con Montecatini Terme. "Si resta pertanto in attesa di un vostro celere riscontro – si legge nella lettera che Diolaiuti ha inviato alla Provincia – che individui concrete e rapide soluzioni alle problematiche evidenziate; in alternativa, questo Ente si vedrà costretto a trasmettere una opportuna segnalazione all’Amministrazione Regionale, titolare delle strade in questione. Con l’occasione, si rimarca ancora una volta la situazione grave in cui versa il manto stradale della Strada Provinciale 22 del Porrione e del Terzo, questa di ostra esclusiva competenza, nel tratto ricadente nel Comune di Pieve a Nievole; segnalata anch’essa numerose volte, non è stato effettuato alcun tipo di intervento per la messa in sicurezza dei dissesti. Abbiamo appreso del previsto finanziamento di un parziale risanamento del manto stradale, intervento del quale si domandano tempi e caratteristiche; aggravandosi ulteriormente la situazione, mi riservo di valutare la possibilità di adottare ordinanza di chiusura alla circolazione al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica".

Arianna Fisicaro