Fontane luminose, auto e fanfara per celebrare l’ingresso nell’Unesco

Montecatini Terme, 4 luglio 2023 - Un week end veramente indimenticabile fra storia, cultura, tradizione e innovazione. Il secondo anniversario di "Montecatini Terme Patrimonio dell’Umanità" Unesco ha centrato tutti gli obiettivi prefissati, andando veramente oltre. Di grande richiamo i vari eventi in programma, caratterizzati anche da ottime condizioni meteo che sembravano improbabili secondo le previsioni dei giorni precedenti. D’altra parte il binomio Comune di Montecatini Terme e Club Balestrero, con la sapiente regia dell’ingegnere Renzo Cardini, ci ha abituato a eventi di successo, senza margine di incertezza. La prima dimensione, quella culturale nello stile belle epoque, è culminata nelle sfilate di auto storiche di sabato e domenica mattina e pomeriggio ma soprattutto nel concorso di eleganza ed emozioni ASI (Automotoclub storico italiano) che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni sabato sera in piazza del Popolo. Oltre agli splendidi veicoli storici (auto, moto, sidecar) civili e militari molto apprezzate anche le esibizioni musicali e canore del soprano Laura Andreini, del tenore Roberto Lenoci e dei pianisti Angela Avanzati e Andrea Sevieri.

Altrettanto apprezzato il concerto della fanfara dei Carabinieri di Firenze, preceduto dalla sfilata con oltre 180 veicoli storici prevalentemente istituzionali, che ha richiamato un pubblico numeroso e appassionato, domenica a mezzogiorno, nello stabilimento termale Tettuccio. Infine veramente emozionante e magico lo spettacolo serale di domenica, di fronte allo stesso stabilimento termale, con le "fontane danzanti" con l’ingegnere Elisa Domenici che, insieme al suo staff, ha mosso acqua, fuoco, luci colorate, proiezioni e laser utilizzano una tastiera simile al pianoforte, dove ad ogni tasto, bianco o nero, corrisponde un suggestivo effetto. Agli eventi, condotti da Emanuela Gennai, hanno preso parte anche moltissime autorità istituzionali e militari: il vice ministro Edoardo Rixi in videoconferenza; il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani; il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, con il questore e i comandanti provinciali e locali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, il presidente dell’Automotoclub storico italiano Alberto Scuro; i parlamentari Tiziana Nisini e Andrea Barabotti; il governatore del Lions Club Toscana Alberto Carradori; il direttore organizzatore di "Campo 100" a Pratica di Mare colonnello Iuri Topini dell’Aeronautica militare; il comandante del 183esimo reggimento Nembo della Folgore; alcuni consiglieri regionali; oltre naturalmente agli organizzatori ovvero il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini e l’ingegnere Renzo Cardini che è anche presidente del Lions Club di Montecatini Terme.

Il successo delle "fontane danzanti", spettacolo veramente unico nel suo genere, con oltre mille persone presenti che alla fine si sono letteralmente commosse, ha già scatenato l’interesse di altre amministrazioni comunali e provinciali, dunque è probabile rivederlo prossimamente in altre città toscane. Fra l’altro domenica sera erano presenti all’evento anche i sin daci di Chiesina Uzzanese e di Massa e Cozzile e l’assessore del comune di Lucca Remo Santini. Il sindaco Luca Baroncini ha ribadito il poker di motivi: festeggiare il secondo anniversario dell’ingresso di Montecatini Terme nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità di Unesco, ricordare che nel 2023 ricorrono 170 anni del motore a scoppio, avvicinare i cittadini e soprattutto i bambini alle istituzioni e in particolare alle forze dell’ordine, creare momenti di divertimento in grado di richiamare abitanti e turisti in un gemellaggio nel segno dell’acqua, e dello storico garbo nell’accoglienza tipico della città termale.