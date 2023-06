Un’associazione per Berlusconi L’idea dell’ex sindaco Lapenna

Commosso per la perdita di Silvio Berlusconi anche Alberto Lapenna che aveva conosciuto bene il Cavaliere, anche se successivamente alla fondazione del suo movimento nel 1994. "Per me è stata una grande perdita la morte del presidente Silvio Berlusconi - spiega l’ex sindaco di Montecatini Terme – . Il legame nasce nell’anno 2000 quando l’allora coordinatrice provinciale mi accolse in Forza Italia ed insieme abbiamo raggiunto risultati importanti nella provincia di Pistoia, con particolare riferimento a Montecatini dove Forza Italia divenne il primo partito in termini di consensi elettori. Senza il presidente però non avremmo conseguito quegli obiettivi. Da ieri molti di noi si sentono più soli. Negli anni lo abbiamo visto presente a Montecatini Terme, elogiandone sempre la sua potenzialità e quanto la città termale rappresentava in Italia, in Europa e nel mondo. Il presidente in più occasioni mi ha dato fiducia nel nominarmi coordinatore provinciale di Forza Italia. I suoi valori, i suoi programmi e le sue idee liberali e riformist sono stati sempre la mia guida politica. Con lui tanti successi e i risultati, anche nel nostro territorio. In molte occasioni sono stato accanto a lui, nell’organizzazione di molte iniziative politiche e nelle visite private".

Lapenna chiarisce anche un apetto legato alla costituzione di una associazione culturale della quale fa parte e che è nata negli ultimi tempi: "Ora molti di noi hanno deciso di costituire una Associazione Politico culturale ispirandosi ai valori di Berlusconi rispettosi della coalizione di centrodestra alla quale siamo e saremo legati. È nostra intenzione, e lo faremo, dare all’associazione il nome di Silvio Berlusconi portando avanti nella città termale le sue idee e i suoi valori. Grazie Presidente. Ci manchi e noi seguiremo convinti tutto quello che ci hai insegnato".

Come abbiamo ricordato in questi giorni, Silvio Berlusconi è vunuto in città in un paio di occasioni, in forma pubblica e privata. La prima, nel 2006 viene soprattutto ricordata per il malore che lo colpì sul palco del PalaTerme dove parlava a circa cinquemila giovani dei Circoli del Buon Governo che avevano organizzato la loro convention nazionale. L’ultima visista invece, esattamente sei anni dopo, era stata di natura privata. Il cavaliere era venuto a curarsi dal professor Parra e in quella circostanza ebbe ocasione di vivere la città e incontrare amministratori e dirigenti di Forza Italia.

Giovanna La Porta