Una vita tra politica e sindacato La scomparsa di Luigi Balatresi "Impossibile non volergli bene"

E’ scomparso Luigi Balatresi, sindacalista nella Cgil e politico nel Pd dove ha ricoperto vari incarichi, tra iq uali quelli di segretario della sezione di Pieve a Nievole e consigliere comunale. La salma di Luigi Balatresi sarà esposta da stamani alle cappelle del commiato della Misericordia di Pieve a Nievole. Il funerale si terrà lunedi 17 alle con partenza alle 16 dalla stessa sede della Misericordia. La Spi Cgil lo ricorda con una nota: "Con “Gigi” se ne va una brava persona, un uomo a cui non si può che voler bene. Un compagno che ha dedicato la propria vita agli altri, caratterizzando il proprio stile di vita all’insegna dei valori della solidarietà, dell’amicizia, della giustizia sociale, riuscendo fra l’altro, a portare sempre quella vena di fine allegria che consentiva di affrontare al meglio anche le situazioni più difficili.

Un uomo del sindacato, prima come ferroviere, per molti anni è stato delegato sindacale aziendale presso le Ferrovie di Stato e poi, raggiunta la pensione, dedicandosi fino all’ultimo al sindacato pensionati SPI CGIL dove ha svolto la propria attività presso la Camera del Lavoro di Montecatini, ricoprendo per oltre cinque anni la carica di “Segretario della Lega SPI Valdinievole Centro”. Carica a cui Gigi si è dedicato con grande passione e competenza fino a pochi mesi fa, quando, ormai provato dalla tremenda malattia che l’aveva colpito, ha dovuto abbandonare, provocando un grande e profondamente sincero dispiacere fra tutti, davvero TUTTI, i compagni e le compagne dello SPI e della CGIL di Montecatini con cui operava quotidianamente fianco a fianco, e più in generale fra i compagni e compagne della CGIL provinciale e fra le tantissime persone che, rivolgendosi al sindacato pensionati, lo avevano conosciuto".