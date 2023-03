Una strada a Nilde Iotti Stamani l’intitolazione

Oggi alle 10.30 in via Buggianese di fronte all’area Conad si terrà l’intitolazione di via Nilde Iotti, prima donna della storia dell’Italia repubblicana a ricoprire il ruolo di presidente della Camera dei Deputati, terza carica dello stato. "L’iniziativa – scrive il Comune – si pone l’obiettivo di dare seguito al referendum popolare indetto dall’amministrazione, coadiuvata dall’associazione Toponomastica al femminile e che ha visto prevalere le preferenze per scienziata Rita Levi Montalcini cui è intitolato una piazza, Nilde Iotti e di Leda Banditori.

All’iniziativa odierna partecipano Susanna Cenni della Fondazione Nilde Iotti, la referente di Toponomastica al femminile Laura Candiani, la consigliera delegata alle pari opportunità Mila Cortesi e i ragazzi dell’istituto Don Milani di Ponte Buggianese. "Ancora una volta – commenta il sindaco Nicola Tesi – poniamo attenzione all’intitolazione di strade a persone che sono state il simbolo della nostra nazione, sottolineando il rispetto delle donne".