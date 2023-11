Una serata sui padri dell’Opera

L’associazione Fontenova cultura e fraternità Odv ha organizzato per stasera alle 21.15 nei locali dell’Oratorio San Carlo in piazza Giusti a Monsummano la conferenza "Don Giulio Facibeni e Don Corso Guicciardini (foto da Wikipedia) – I padri dell’Opera della divina provvidenza Madonnina del Grappa". Alla serata interverranno il presidente dell’Opera Madonnina del Grappa Don Vincenzo Russo, la dottoressa Lucia Palazzo, responsabile dell’accoglienza e la dottoressa Antonella Randazzo, responsabile delle scuole professionali. L’evento promosso da Fontenovo Cultura e Fraternità Odv sulle figure di don Facibeni e don Corso Guicciardini mette al centro l’aspetto più importante che caratterizza la vita e la missione di questi due sacerdoti dell’Opera Madonnina del Grappa: la paternità. "Essi, infatti, sono stati padri per molti – fa sapere don Vincenzo Russo – e continuano ad esserlo tuttora, con il loro esempio ed il loro insegnamento. Don Facibeni, da tutti riconosciuto e chiamato "il padre", è vissuto nel tempo attraversato dai conflitti mondiali e dal dilagare di crescenti ingiustizie e disuguaglianza sociali, contesto bisognoso di gesti di amore e di accoglienza. Iniziò con gli orfani di guerra ma poi spalancò sempre più le sue braccia verso ogni situazione di fragilità e povertà, compresa quella sempre particolarmente emarginata dei carcerati. Questa paternità grande – conclude don Russo – di Facibeni conquistò anche il giovane Corso Guicciardini che, nel 1945, lasciò gli agii familiari ed entrò nell’Opera, dove presto avrebbe deciso di seguire le orme del ’padre’ attraverso il sacerdozio e sarebbe poi diventato suo successore".

Arianna Fisicaro