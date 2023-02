Una serata di poesia e musica

Poesia, musica e leggerezza. Sono questi gli ingredienti alla base dell’appuntamento pensato dall’associazione "Sviluppo Valdinievole" per oggi alle 19,30 all’hotel Puccini (via Roma 95) in cui l’autore lucchese Simone Corrieri presenterà il suo ultimo libro di narrativa e poesia "Una vita poetica". Non si tratterà però di una semplice "presentazione" ma di un vero e proprio Reading letterario, curato da Roberto Spinelli e accompagnato dalle note di David Del Terra che allieteranno i presenti a cui sarà data la possibilità anche di consumare un aperitivo (facoltativo) al costo di 8 euro. Appuntamento dunque stasera alle ore 19.30, nella cornice dell’hotel Puccini. È richiesta la prenotazione al numero 0572904458.

L’autore, Simone Corrieri, residente nella provincia di Lucca, si racconta come un ‘impiegato nel settore cartario’ che negli ultimi anni si è ‘appassionato al trekking, alla poesia e alla musica’. Una passione che nel 2015 lo ha portato a pubblicare il primo libro di narrativa e poesia "Tracce di me" e nel 2017, dopo l’incontro con il musicista Luca Lencioni e l’ascolto di un suo brano basato sulla poesia "Buon anno", contenuta proprio nell’esordio di Corrieri, a prendere lezioni di canto, per poi incidere a sua volta la canzone con il testo di "Buon anno". Sempre nel 2017 Corrieri, proprio con "Buon anno", ha preso parte al concorso canoro "Fornaci in…canto" senza abbandonare la poesia.