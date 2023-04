Una serata da Vip per i diplomati 1971

Rimpatriata di ex allievi dell’alberghiero Martini voluta e organizzata dallo chef e già docente di enogastronomia Romano Nardini. Alla Querceta il pranzo degli chef Maurizio Torrigiani e Antonio Antonino, ex alunni di Nardini, con i loro studenti di quarta, è stato servito impeccabilmente dagli allievi di sala orchestrati da Daniele Cecchi. Il settore accoglienza ha svolto la propria parte rendendo il pranzo perfetto. In cucina con Torrigiani anche Mickey Bhoite, origini indiane ma valdinievolino, diplomato al Martini. Chef cresciuto nelle scuderie di Sirio Maccioni, in Lituania nel 2015 ha guadagnato la prima stella Michelin.

Gli ospiti hanno scritto una lettera a Federica Mostardi, coordinatrice dei servizi, per ringraziare e complimentarsi con gli studenti: "Abbiamo iniziato il nostro corso di studi nel 1967, ramo segreteria, quando il mondo studentesco era in pieno fermento. Abbiamo conseguito il diploma nel 1971 con la possibilità di continuare le carriere lavorative in ambiti diversi grazie alla preparazione in ragioneria e alla conoscenza di lingue straniere. Il gruppo ha mantenuto rapporti e incontri nel tempo, ma questa giornata nella nostra scuola ci ha davvero riempito il cuore di orgoglio".