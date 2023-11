Una scuola aperta a tutti. La comunità ortodossa ha una seconda casa

Inaugurata, a San Quirico, la rinnovata struttura della ex scuola, affidata in concessione, dall’amministrazione comunale di Pescia, alla Parrocchia Ortodossa Romena Santa Pelagia Martire, retta da Padre Matei Tulan. La comunità ortodossa ha effettuato un attento restauro della struttura, che ha trasformato in una seconda casa, che sarà messa a disposizione anche di bambini e ragazzi, e delle famiglie e associazioni che ne faranno richiesta.

Dopo mesi di lavoro e un importante investimento economico, ieri Padre Matei Tulan ha coronato un sogno, tagliando il nastro inaugurale con una grande festa. "Si tratta di una scuola per tutti, ortodossi e cattolici", spiega il religioso. All’inaugurazione, cui hanno preso parte anche il Vescovo ortodosso di Roma Atanasie di Bogdania, il ministro Console generale di Bologna Edmond Neagoe, il Vescovo emerito Roberto Filippini, sindaco e vice sindaco di Pescia, Riccardo Franchi e Luca Tridente, tutti i sacerdoti ortodossi della Toscana, don Valerio Mugnaini e don Amerigo Ebio, è seguito un pranzo offerto ai fedeli. Una gran festa, che prosegue oggi, alle 9, con la benedizione del Catapeteasma, la parete decorata con icone che separa l’altare dal resto della chiesa dell’edificio sacro di Montecatini, in via Volturno. Anche in questa occasione, alla fine, previsto il pranzo per i partecipanti. La comunità rumena è ben integrata in Valdinievole da anni, come è confermato dalla presenza della Chiesa ortodossa a Montecatini. La parte più consistente dei contributi per restaurare la scuola di San Quirico è arrivata dalla Romania: "Lo Stato della Romania ha creduto nel nostro progetto - afferma Padre Tulan - e ha voluto investire in questo edificio. Con noi ci sono stati tantissimi volontari sia rumeni che italiani, che hanno contribuito a ristrutturare questa bellissima scuola che sarà anche un centro estivo. Dal lunedì al venerdì bambini e ragazzi potranno restare con noi e svolgere in mezzo alla natura molte attività. Un centro di incontri religiosi e cattolici, ma anche per festeggiare un compleanno oppure un evento".

La scuola, oggi, è completamente rinnovata e ristrutturata, con arredi e dotazioni di ultima generazione. Il parroco ortodosso ringrazia il geometra Leonardo Grilli "che ha creduto in questo progetto sino dalle sue origini". Oggi la festa si sposta a Montecatini: "Sarà celebrata la divina liturgia con il Vescovo Attanasio - continua Padre Tulan -. Alla presenza delle autorità, durante la Messa, saranno ordinati un Diacono e un Sacerdote per la nostra parrocchia. Ringraziamo nostro Signore per l’occasione che ci sarà di poter stare serenamente tutti insieme durante questi momenti così difficili e di guerra che sta sopportando tutta l’umanità. Anche la Chiesa di Montecatini, che farò vedere con orgoglio ai cittadini, è stata quasi completamente ristrutturata grazie ai volontari e alle donazioni degli stati rumeno e italiano".

Emanuele Cutsodontis