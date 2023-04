Una regia per gestire il turismo Il consiglio comunale ha detto sì Approvata una mozione d’indirizzo

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione che prevede la creazione di un organismo territoriale che possa gestire il turismo di destinazione. Una richiesta, questa, che Federalberghi Apam aveva fatto da tempo. Per le risorse che genera e per la mole dei soggetti economici coinvolti, il turismo in città è infatti diventato “industriale”. Non era pertanto più pensabile gestire il settore senza una specifica e dedicata organizzazione cittadina che coinvolgesse tutti i soggetti interessati. Secondo quanto si legge negli atti (manifestazione di orientamento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 49 del regolamento), "il consiglio comunale ritiene non rinviabile l’attivazione di un soggetto giuridico composto da amministrazione o Ambito, categorie economiche e altri soggetti associativi che si occupi in via stabile e continuativa delle seguenti attività: gestione punti informazioni, attività di accoglienza, destinazione Unesco, eventi e iniziative per lo sviluppo e la crescita dei segmenti turistici. A tale scopo, suggerisce all’amministrazione di produrre di concerto con le realtà cittadine i necessari pareri tecnici e le bozze costitutive da presentare alla discussione del consiglio. L’orientamento del consiglio odierno è politico e non costituisce impegni economici per l’ente". "Con soddisfazione - commenta il presidente di Federalberghi Apam, Carlo Bartolini - noto che nell’ultimo consiglio comunale la totalità dei partecipanti ha votato unanimemente l’impegno, per ora politico, di creare un ente di territorio per gestire le dinamiche turistiche di destinazione come accade in molte importanti città turistiche. Era, questa, una richiesta, proveniente dall’intero sistema turistico, che pare oggi ottenga il consenso di tutte le forze politiche. Da questo orientamento ora si passi all’amministrazione e alle scelte organizzative. Federalberghi, ma sono certo tutto il sistema della ricettività e del turismo, sarà pronto ad affiancare il Comune nella realizzazione concreta e operativa di questo ente. Ringrazio la minoranza, che ha proposto questo ordine del giorno e l’intera maggioranza che lo ha condiviso, ma anche tutte le forze politiche che condividono la volontà non di creare un “carrozzone”, ma uno strumento operativo indispensabile per i più moderni territori turistici".