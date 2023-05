Una mostra su Maupal a Roma E’ stata curata da Bruno Ialuna

Al via a Roma la mostra di Maupal "Coraggio, il meglio è passato" curata dal montecatinese Bruno Ialuna, docente di lettere e già assessore alla cultura, insieme a Tina Vannini. Il vernissage c’è stato ieri a Roma, alla Margutta Veggy Food & Art. La mostra resterà poi aperta al pubblico fino al 25 settembre. "Maupal e Papa Francesco. Maupal e Roma. Maupal e Via Margutta. Maupal a Via Margutta. Un percorso - scrive Ialuna - che lo ha portato dai vicoli di Roma all’attenzione internazionale con il suo Superpope dipinto (e presto cancellato) su un muro della Capitale nel 2014. Da quel momento è un susseguirsi di successi artistici, tanto che nel 2016 la rivista newyorchese Artnet lo classifica fra i trenta street artist più influenti del mondo. Nel tempo il suo Superpope diventa una delle immagini più viste di sempre sui social, e il suo rapporto con Papa Francesco sempre più stretto. Nel 2017 un suo lavoro, (Pope Saviour, presente anche qui in mostra), decora la torta dell’ottantunesimo compleanno del Pontefice. Oggi Maupal espone in tutti i continenti, ma i suoi successi sono particolari e prestigiosi, come testimonia la mostra "Papale Papale" dello scorso settembre, nel portico della Piazza della Basilica di San Francesco ad Assisi. Un privilegio toccato prima di lui a icone dell’arte mondiale come Richard Serra, Rebecca Horn, Luciano Fabro, Mimmo Paladino. Un riconoscimento mai accaduto prima per un maestro dell’Arte Urbana, un movimento che sta rigenerando culturalmente l’intero pianeta, perché capace di far pensare le persone e smuovere le coscienze, su temi che troppe volte vengono messi in secondo piano rispetto ad altri più effimeri".