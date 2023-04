Una mostra di Ghezzi per sensibilizzare sul surriscaldamento dei ghiacci artici

una selezione di opere realizzate dall’artista Roberto Ghezzi a Tasiilaq, in Groenlandia. Un lavoro artistico e documentale allo stesso tempo, che trascrive visivamente e direttamente su Carta Magnani il cambiamento climatico in atto. La mostra, a cura di Massimiliano Bini (direttore del Museo della Carta di Pescia) e Mara Predicatori (critica e storica dell’arte) e il contributo scientifico di Biagio Di Mauro dell’Istituto di Scienze Polari del CNR, nasce come restituzione del progetto di residenza artistica a fini produttivi "The Greenland Project" (giugno 2022), che ha visto la collaborazione dell’Impresa Sociale Magnani Pescia del Museo della Carta, della Red House di Robert Peroni e di Phoresta Onlus.

Luca Fabiani