Una coppia d’oro. Montecatini sogna il ritorno del tandem tra Casillo e Bellei

Nelle ultime ore, nel mondo dell’ippica e del trotto si parla soltanto della rottura definitiva tra l’allenatore Gennaro Casillo ed il driver Antonio Di Nardo, ma anche (e soprattutto, almeno in quel di Montecatini) di una possibile nuova liason tra il team di stanza a Monsummano ed Enrico Bellei, figlio del compianto Nello, icona di Montecatini.

Ma andiamo con ordine. Tra gli addetti ai lavori la notizia di una possibile rottura girava da qualche mese, puntualmente smentita a suon di vittorie e festeggiamenti. Ma come si dice, "quando tuona, da qualche parte piove": la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata versata sabato all’ippodromo Le Capannelle di Roma, in occasione della disputa delle batterie del Derby, dove la guida di Di Nardo non avrebbe mantenuto le aspettative di Casillo su un cavallo. La decisione del trainer è stata praticamente immediata e, appena due giorni dopo, all’ippodromo di Montecatini, Antonio ha guidato per l’ultima volta i cavalli di Gennaro.

Il rapporto tra due è forse il più lungo dell’ippica moderna: da ben sette anni infatti la connection Casillo-Di Nardo girava l’Italia alla ricerca dei migliori risultati e le soddisfazioni non sono mancate, in primis i quattro frustini d’oro. E’ proprio il primo scudetto conquistato nel 2018 alla corte di Casillo a segnare la svolta nella carriera di Di Nardo che fino ad allora non aveva la continuità di successi necessaria per entrare nell’elite dell’ippica. Ma da napoletani doc l’impresa clou di questa lunga storia resta senza dubbi la vittoria con Capital Mail nel Gran Premio Lotteria di Agnano nel 2024.

"Non c’è stato alcun litigio, anzi. Posso dire di essere dispiaciuto, ma queste sono le vicende della vita e dello sport – ha commentato Casillo sul sito ’Grande ippica italiana’ –. Non posso che ringraziare Antonio per tutto quello che abbiamo fatto assieme in questi anni di collaborazione, abbiamo vinto migliaia di corse, tanti gran premi; siamo cresciuti assieme nei rispettivi ruoli. Arrivati al top per crescere ulteriormente magari ogni tanto ci vuole anche una scossa".

Intanto da giovedì a Bologna sale in sulky il driver napoletano Filippo Gallo anche se l’ingaggio sembra momentaneo perché insieme alle tante motivazioni che girano attorno a questa rottura ne circola anche un altra che i montecatinesi sognano da un po’, ovvero il ritorno di Enrico Bellei. E l’allenatore, ormai valdinievolino d’adozione, non lo nega: "Non è un mistero che abbia parlato con Enrico – ha aggiunto ai media specializzati –, ma lui ha la sua scuderia, il suo centro di allenamento e dovrebbe mollare tutto per seguirmi a tempo pieno. Mi sembra difficile. Gli ho chiesto però una sua disponibilità di massima e lui me l’ha data, ma per il resto sto vagliando tre o quattro nomi per il futuro".

Casillo-Bellei è un matrimonio che ha fatto sognare l’ippica toscana e in tanti sperano nel "vecchio" tandem dei due fuoriclasse che insieme hanno fatto scintille. E le tempistiche sembrano favorevol: Di Nardo infatti "esce di scena" (almeno dalle dinamiche locali, visto che potrebbe spostarsi a Noceto da Alessandro Gocciadoro), proprio quando sta per rientrare in pista, dopo un lungo appiedamento, il vecchio leone con la giubba nero-verde.

Martina Nerli